Bolojan, mesaj pentru tinerii liberali: „E simplu să dezertezi, greu e să rămâi și să faci ce trebuie”

Preşedintele PNL, premierul Ilie Bolojan, a afirmat, sâmbătă, într-o întâlnire cu tinerii liberali, că ”e simplu să demisionezi, să dezertezi”, dar este mult mai greu să stai şi să faci ceea ce trebuie.

”Şi astăzi nu sunt nişte vremuri uşoare”, a afirmat Bolojan, adăugând că, atâta timp cât are un mandat, va face ceea ce consideră că este necesar.

Preşedintele PNL, premierul Ilie Bolojan, le-a vorbit, sâmbătă, tinerilor din cadrul formaţiunii, la o întâlnire care a avut loc în judeţul Maramureş, despre Iuliu Maniu, Gheorghe Pop de Băseşti şi Vasile Lucaciu, ”ce înseamnă Sighet, ce înseamnă elitele noastre”.

”Şi în felul acesta înţelegem că noi avem o responsabilitate suplimentară, inclusiv politică (…) Suntem aici cu o parte din colegii noştri tineri. Şi venind pe drumul încoace, vorbeam cu colegul meu, cu domnul Boc, ce mică responsabilitate avem noi astăzi faţă de ceea ce au făcut aceşti oameni, faţă cea ce au suportat. Şi uneori nu ne place dacă suntem înjuraţi, dacă trebuie să luăm decizii rele, dar, gândindu-ne la ce au făcut alţii, ne dăm seama că trebuie să facem şi noi ceea ce ni se cere pentru ţara noastră. Şi asta este şi o responsabilitate politică pe care o aveam”, a declarat Ilie Bolojan, sâmbătă, în judeţul Maramureş.

Acesta a adăugat: ”E simplu să demisionezi, să dezertezi, să ştiţi”.

”E foarte simplu, dar e mult mai greu să stai şi să faci ceea ce trebuie. Şi astăzi nu sunt nişte vremuri uşoare, dar, cât timp sunt preşedintele partidului şi cât timp avem o responsabilitate şi un mandat, sunt decis să fac ceea ce ţine de mine pentru ţаrа noastrã. Asta e şi forma de respect pentru tinerii noştri”, a mai declarat Ilie Bolojan.

Bolojan le-a povestit tinerilor că să confruntat cu o situaţie, când PNL trebuia să nominalizeze o persoană într-o agenţie.

După ce a aprobat persoana care fusese propusă, liderul PNL afirmă că s-a ”trezit cu un val de mesaje pe telefon, oameni care denigrau pe cel care a fost propus, oameni pe care se autopropuneau ei, care nu mai aveau răbdare”.

”Şi am respectat un lucru. Omul ăla care a fost propus nu mi-a trimis niciun mesaj niciodată. Nu dorea neapărat să fie pe funcţie. Şi asta înseamnă că trebuie să înţelegem că, uneori, trebuie să ai decenţă şi răbdare şi că, dacă vrei să faci ceva, trebuie muncă, trebuie profesionalism. Nu se poate altfel. Nici în politică, nici în sectorul privat, nici din sectorul public. Că dacă nu respectăm aceste reguli, nu ne mirăm dacă ajungem unde nu trebuie. Şi cât timp voi fi preşedintele PNL, vă asigur că echipele noastre de tineri vor avea un sprijin în mine, dar nu înseamnă că trebuie să punem un om pe post numai pentru că e tânăr, sau numai pentru când e dintr-o zonă a ţării, sau e propus de o anumită organizaţie şi trebuie echilibrat. Trebuie să propunem oameni competenţi, oameni dedicaţi, oameni care înţeleg ce înseamnă respectul, răbdarea, performanţa şi responsabilitatea pe funcţie atunci când ajungi acolo. Şi astea vor fi coordonatele pe care le voi susţine şi în perioada următoare”, a main declarat Bolojan.

Bolojan s-a aflat, sâmbătă, în vizită ofciială în judeţul Maramureş. El a depus o coroană de flori la Cimitirul Săracilor, a vizitat Memorialul Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei şi a participat la o întâlnire cu tinerii liberali în cadrul Şcolii Memoriale ”Gh. I. Brătianu”.

Premierul Ilie Bolojan a declarat în repetate rânduri că va face ceea ce consideră necesar ”pentru România” atâta timp cât se va afla în funcţie, declaraţii care i-au atras critici din partea liderilor social-democraţi, care s-au referit la ”lideri care se cred Mesia”.

De asemenea, declaraţiile premierului i-au determinat pe lideri ai coaliţiei să-l catalogheze ca fiind inflexibil.

