Bolojan: Companiile de stat care nu pot fi salvate trebuie închise. 27 de firme au avut pierderi de 1,2 miliarde anul trecut

Premierul Ilie Bolojan a afirmat că toate companiile de stat care nu pot fi salvate trebuie închise, iar cele care trebuie menţinute, dar au pierderi trebuie să îşi reducă pierderile.

„Aș încheia cu o problemă care a fost discutată în ședința de Guvern de ieri (joi - n.r.), și anume îmbunătățirea gestionării companiilor de stat. Companiile de stat gestionează segmente importante din activitatea economică, gândiți-vă: Energie, Transporturi, alte zone, militar, producție de armament, și de modul în care acestea sunt gestionate depind subvențiile pe care le acordăm, care sunt miliarde de lei în fiecare an. Depind pierderile pe care ele le înregistrează la bugetul de stat, care din nou sunt de miliarde în fiecare an, și de nevalorificarea unor active importante pe care, odată introduse în circuitul economic, companii private, autorități locale le-ar putea pune în valoare”, a declarat Ilie Bolojan, vineri, într-o conferință de presă.

El a explicat ce trebuie făcut cu aceste companii.

„Și atunci am identificat un pachet de companii unde, atât de la nivel guvernamental, de la nivel de ministere, de la nivel de AMEPIP, dar și de la conducerile acestor companii, trebuie să intervenim ca începând de anul viitor, deci de la începutul anului, nu de la sfârșitul anului, cum am pățit anul acesta, să punem în practică planuri care să îmbunătățească activitatea acestora. Cele care nu pot fi salvate trebuie închise, cele care trebuie menținute, dar au pierderi, trebuie să-și reducă pierderile, trebuie să își îmbunătățească serviciile, trebuie să facă reforme. Avem companii – 27 – care sunt într-o situație dificilă, au capitaluri proprii negative. Doar anul trecut au avut pierderi de 1,2 miliarde și mai acumulează din trecut încă peste 5 miliarde”, a transmis premierul.

El a completat spunând că, dacă nu vor fi luate măsuri, acestea vor rămâne în continuare o „gaură neagră”.

De asemenea, premierul a subliniat că sunt companii cu pierderi sistemice.

„Avem, de asemenea, alte întreprinderi publice care au pierderi sistematice. Sunt cam 83 de companii care au plăți restante de 6,5 miliarde de lei, dintre care 30% sunt către bugetul de stat și diferența către parteneri, companii private și așa mai departe. E nevoie să intervenim în aceste companii pentru că ele beneficiază de subvenții importante; doar în 2024 au încasat peste 8 miliarde de lei subvenții, și fiecare leu care se economisește din aceste subvenții l-am putea duce în Educație, în Sănătate sau în alte investiții. Avem companii care, deși trebuiau să prezinte planuri de redresare, nu și-au prezentat nici pe anul acesta planurile. E greu de gândit cum sunt tolerați și nu vom intra în anul viitor fără să avem aceste planuri de restructurare încheiate în luna decembrie, în așa fel încât să nu mai ajungem în această situație”, a anunțat Ilie Bolojan.

El a precizat că reforma companiilor de stat este o necesitate.

„De asemenea, avem societăți mai mici, cu mai puțini salariați, care sunt în situația în care nu mai desfășoară activități care au fost conforme obiectului lor de activitate de la înființare și care pot fi închise fără niciun fel de probleme, că sunt doar o sursă de cheltuieli pentru bugete. Am stabilit aceste liste de companii, responsabilitatea va fi la fiecare minister care reprezintă autoritatea tutelară și la un grup de lucru care va fi coordonat de către doamna vicepremier Oana Gheorghiu. Reforma companiilor de stat este o necesitate și trebuie să o facem și va fi un element de bază, inclusiv pe componenta de buget pentru anul următor”, a transmis Ilie Bolojan.

