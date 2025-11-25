Comisia Europeană a acceptat tăierile Guvernului Bolojan și a „înghețat” procedura deficitului excesiv. Urmează o evaluare

Stiri actuale
25-11-2025 | 19:49
România poate, deocamdată, să răsufle ușurată: Comisia Europeană nu propune tăierea sau înghețarea fondurilor europene, iar planul bugetar pentru 2026 este acceptat.

autor
Camelia Donțu

Dar deficitul bugetar este prea mare, iar Bruxelles-ul urmărește dacă autoritățile aplică măsurile promise.

Comisia Europeană a „îngheţat" procedura pentru deficit bugetar excesiv, deschisă în 2020, ceea ce înseamnă că deocamdată România nu riscă suspendarea fondurilor europene. Explicația oficialilor este că măsurile fiscale luate recent la București au început să reducă deficitul, care trebuie adus treptat la 3% în următorii 7 ani. Este o primă veste bună pentru România, după mai mulți ani în care „gaura" din buget s-a tot adâncit.

Dar avertismentul Comisiei este clar: situația rămâne fragilă, România încheie anul cu cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană - de 8,4% - și există riscuri serioase pentru stabilitatea finanțelor statului. Măsurile de austeritate asumate de guvern, chiar dacă nu sunt populare, trebuie adoptate întocmai, altfel riscul să pierdem banii europeni revine.

Așadar, România este în grupul țărilor care, pe hârtie, respectă regulile fiscale noi, pentru că planul ei de cheltuieli pe următorii ani arată, în mare, așa cum cere Bruxelles-ul, dar suntem sub strictă supraveghere și nu trebuie să ne abatem de la planul bugetar pentru 2026.

În oglindă cu partea bugetară, pe zona socială România intră însă pe lista scurtă a țărilor cu probleme, pentru care Comisia va face în primăvara lui 2026 o analiză aprofundată. Avertizează că avem prea puțini oameni în câmpul muncii, diferențe mari între femei și bărbați angajați, mulți tineri care nu sunt nici la școală, nici la muncă, nici în vreo formă de formare profesională, și un decalaj uriaș pentru persoanele cu dizabilități, plus rezultate foarte slabe la educație și competențe digitale. Din acest motiv, Comisia va face în primăvara lui 2026 o analiză detaliată doar pentru câteva state, printre care și România, pentru a decide ce reforme sociale și în educație va cere mai departe Guvernului de la București.

Comisia Europeană adoptă marți Pachetul de toamnă al Semestrului european 2026, care oferă recomandări pentru rezolvarea principalelor provocări specifice fiecărei țări, identificate în rapoartele de țară.

Sursa: Pro TV

Etichete: Comisia Europeana, bruxelles, evaluare, deficit excesiv,

Dată publicare: 25-11-2025 19:22

