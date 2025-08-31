Guvernul se împrumută pe bandă rulantă: aproape 7 miliarde lei vor fi luați din bănci în septembrie

Stiri Economice
31-08-2025 | 12:50
Ministerul Finantelor

Ministerul Finanţelor (MF) a planificat, în luna septembrie 2025, împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 6,2 miliarde de lei, la care se poate adăuga suma de 795 milioane de lei prin sesiuni suplimentare de oferte necompetitive.

autor
Vlad Dobrea

Suma totală, de 6,995 miliarde lei, este cu 385 milioane de lei mai mare faţă de cea care a fost programată în luna august a acestui an, de 6,61 miliarde de lei, şi va fi destinată refinanţării şi rambursării anticipate a datoriei publice şi finanţării deficitului bugetului de stat.

Conform prospectului publicat în Monitorul Oficial, pe 4 septembrie va fi organizată licitaţie pentru o emisiune de certificate de trezorerie cu discont, în sumă de 500 milioane de lei, cu scadenţa în 31 august 2026, iar în 18 septembrie pentru o emisiune de 400 milioane lei, cu scadenţa în 30 martie 2026.

De asemenea, pe parcursul lunii septembrie vor fi organizate licitaţii pentru 13 emisiuni de obligaţiuni de tip benchmark, cu o valoare totală de 5,3 miliarde lei, urmate a doua zi de o sesiune suplimentară de oferte necompetitive, cu o valoare de 15% din valoarea iniţială a emisiunii de obligaţiuni (795 milioane de lei în total).

Astfel, au fost programate licitaţii pentru o emisiune de obligaţiuni de 300 milioane lei, în data de 11 septembrie, zece de 400 milioane lei, în 1 septembrie, 4 septembrie, 8 septembrie, 11 septembrie, 15 septembrie (două), 22 septembrie, 25 septembrie (două) şi 29 septembrie, şi două emisiuni de 500 milioane lei, în 1 septembrie şi 8 septembrie.

Citește și
oameni pe strada
ASF: Peste 925.000 de români au pensii facultative. Statul rămâne principalul beneficiar prin titlurile de stat

Sursa: Agerpres

Etichete: guvern, banci, imprumuturi,

Dată publicare: 31-08-2025 12:50

Articol recomandat de sport.ro
I-a fost furat trofeul Soranei Cîrstea! Mesajul sportivei: „Te rog să mi-l înapoiezi”
I-a fost furat trofeul Soranei Cîrstea! Mesajul sportivei: „Te rog să mi-l înapoiezi”
Citește și...
ASF: Peste 925.000 de români au pensii facultative. Statul rămâne principalul beneficiar prin titlurile de stat
Stiri Economice
ASF: Peste 925.000 de români au pensii facultative. Statul rămâne principalul beneficiar prin titlurile de stat

Fondurile de pensii facultative aveau active în valoare de 6,52 miliarde de lei, la finalul lunii iulie 2025, în creştere cu 19,6% comparativ cu nivelul înregistrat la aceeaşi dată a anului anterior, conform Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF).

Căpșunile și zmeura târzie sunt la mare căutare în România. ”Nu reușim să acoperim cererea”, spun fermierii
Stiri Economice
Căpșunile și zmeura târzie sunt la mare căutare în România. ”Nu reușim să acoperim cererea”, spun fermierii

Căpșunile de toamnă și zmeura târzie sunt la mare căutare în această perioadă. Producătorii care au mizat pe soiuri cu rodire îndelungată abia fac față cererii.

Pachetul 2 de măsuri aduce 3,7 miliarde de lei la buget. Câți bani se strâng prin toate reformele fiscale aplicate
Stiri Economice
Pachetul 2 de măsuri aduce 3,7 miliarde de lei la buget. Câți bani se strâng prin toate reformele fiscale aplicate

Impactul bugetar al pachetului fiscal adoptat de Guvern este de 3,7 miliarde de lei, iar impactul tuturor celorlalte pachete fiscale prezentate la acest moment este de 6,9 miliarde de lei, a declarat, vineri, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.

Recomandări
Sondaj Avangarde: Daniel Băluță (PSD) și Ciprian Ciucu (PNL), favoriți în alegerile pentru Primăria Capitalei
Stiri Politice
Sondaj Avangarde: Daniel Băluță (PSD) și Ciprian Ciucu (PNL), favoriți în alegerile pentru Primăria Capitalei

USR va fi pe primul loc la alegerile parlamentare, dacă acestea ar avea loc într-o săptămână, iar Daniel Băluţă (PSD) şi Ciprian Ciucu (PNL) sunt preferaţi la Primăria Capitalei, arată un sondaj Avangarde.

Germania, 10 ani de la deschiderea frontierelor. De la ”O putem face” a Angelei Merkel, la ”Nu, nu mai putem” a lui Merz
Stiri externe
Germania, 10 ani de la deschiderea frontierelor. De la ”O putem face” a Angelei Merkel, la ”Nu, nu mai putem” a lui Merz

Germania marchează duminică exact 10 ani de la celebra frază rostită de cancelarul de atunci Angela Merkel, ”Wir schaffen das” (O putem face), prin care s-a decis deschiderea frontierelor pentru migranți. Azi, nu o mai pot face.

 

Nicușor Dan, primit la Chișinău de Maia Sandu. Cei doi președinți participă la evenimentele dedicate Zilei Limbii Române
Stiri Politice
Nicușor Dan, primit la Chișinău de Maia Sandu. Cei doi președinți participă la evenimentele dedicate Zilei Limbii Române

Preşedintele Nicuşor Dan a fost primit, duminică dimineaţă, la Reşedinţa de Stat din Chişinău, de omologul său moldovean, Maia Sandu.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 31 August 2025

02:24:10

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Tudor Chirilă, detalii uluitoare despre noul sezon „Vocea României”

02:39

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 29 August 2025

01:31:38

Alt Text!
Vorbește Lumea
29 August 2025

01:46:47

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28