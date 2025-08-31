Deputat PSD: Guvernul să preia plata indemnizațiilor pentru persoanele cu handicap: „Primăriile sunt aproape de blocaj”

Stiri Politice
31-08-2025 | 14:53
Persoană cu handicap
StirilePROTV

Deputatul PSD Maricel Popa solicită ca Ministerul Muncii să preia cheltuielile primăriilor cu indemnizaţiile persoanelor cu handicap şi ale însoţitorilor.

autor
Vlad Dobrea

El motivează că în multe localităţi contribuţiile pe care trebuie să le plătească primăriile depăşesc cheltuielile de funcţionare curente.
Maricel Popa a anunţat că va face, luni, o interpelare către Ministerul Muncii şi va cere rezolvarea urgentă a acestei probleme.
”Guvernul trebuie să intervină. Primarii nu mai au posibilităţi financiare pentru a susţine aceste cheltuieli cu indemnizaţiile persoanelor cu handicap. Situaţia este gravă, pentru că în multe localităţi contribuţiile pe care trebuie să le plătească primăriile depăşesc disponibilul pentru cheltuielile de funcţionare curente. Este inacceptabil ca persoanele cu handicap şi însoţitorii acestora să fie lăsaţi fără sprijin, în timp ce Guvernul pasează responsabilitatea către autorităţile locale”, a declarat deputatul PSD Maricel Popa.

Parlamentarul social-democrat a precizat că Guvernul a promis, la solicitarea Asociaţiei Comunelor din România, rezolvarea acestei probleme, dar ”a ales să ignore realitatea din teren”.

”Avem de ales între două variante: fie asigurăm finanţarea directă de la bugetul de stat pentru persoanele cu handicap şi pentru însoţitorii acestora, fie condamnăm primăriile la blocaj şi oamenii la disperare. Nu putem cere primarilor să crească taxele şi impozitele, să ia pielea de pe cetăţeanul deja sărăcit, doar pentru a putea plăti salariile însoţitorilor. Nu putem accepta ca un funcţionar public să plece din sistem pentru că un însoţitor are un salariu mai mare decât el, în timp ce primăria nu mai are bani să-şi plătească utilităţile. Este un paradox şi o nedreptate strigătoare la cer”, a declarat deputatul Maricel Popa.

El consideră că soluţia ”justă” este preluarea acestor obligaţii de plată de către Ministerul Muncii, astfel încât indemnizaţiile şi salariile să fie plătite direct de la bugetul de stat.

Citește și
Nicușor Dan, președintele României
Președintele Nicușor Dan recunoaște că nu a ajuns la o înțelegere cu partidele din coaliție pentru șefii SRI și SIE

”Persoanele cu handicap şi însoţitorii lor nu trebuie să devină victime colaterale ale unei subfinanţări cronice a primăriilor”, a adăugat Popa.

Sursa: News.ro

Etichete: guvern, PSD, indemnizatii, persoane cu handicap,

Dată publicare: 31-08-2025 14:53

Articol recomandat de sport.ro
I-a fost furat trofeul Soranei Cîrstea! Mesajul sportivei: „Te rog să mi-l înapoiezi”
I-a fost furat trofeul Soranei Cîrstea! Mesajul sportivei: „Te rog să mi-l înapoiezi”
Citește și...
Președintele Nicușor Dan recunoaște că nu a ajuns la o înțelegere cu partidele din coaliție pentru șefii SRI și SIE
Stiri Politice
Președintele Nicușor Dan recunoaște că nu a ajuns la o înțelegere cu partidele din coaliție pentru șefii SRI și SIE

Preşedintele României, Nicuşor Dan, nu a ajuns la o înțelegere cu partidele din coaliția de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR în ceea ce privește conducerile celor două servicii de informații din România, SRI și SIE.

Coaliția de guvernare discută reforma din administrația publică. Asumarea în Parlament pentru Pachetul 2 ar putea fi amânată
Stiri Politice
Coaliția de guvernare discută reforma din administrația publică. Asumarea în Parlament pentru Pachetul 2 ar putea fi amânată

Reprezentanţii coaliţiei de guvernare se reunesc, duminică, într-o şedinţă la Palatul Victoria, pentru a discuta pachetul de măsuri vizând administraţia publică. De asemenea, este posibilă amânarea asumării în Parlament, datorită vizitei șefei CE.

Sondaj Avangarde: Daniel Băluță (PSD) și Ciprian Ciucu (PNL), favoriți în alegerile pentru Primăria Capitalei
Stiri Politice
Sondaj Avangarde: Daniel Băluță (PSD) și Ciprian Ciucu (PNL), favoriți în alegerile pentru Primăria Capitalei

USR va fi pe primul loc la alegerile parlamentare, dacă acestea ar avea loc într-o săptămână, iar Daniel Băluţă (PSD) şi Ciprian Ciucu (PNL) sunt preferaţi la Primăria Capitalei, arată un sondaj Avangarde.

Recomandări
Președintele Nicușor Dan recunoaște că nu a ajuns la o înțelegere cu partidele din coaliție pentru șefii SRI și SIE
Stiri Politice
Președintele Nicușor Dan recunoaște că nu a ajuns la o înțelegere cu partidele din coaliție pentru șefii SRI și SIE

Preşedintele României, Nicuşor Dan, nu a ajuns la o înțelegere cu partidele din coaliția de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR în ceea ce privește conducerile celor două servicii de informații din România, SRI și SIE.

Guvernul se împrumută pe bandă rulantă: aproape 7 miliarde lei vor fi luați din bănci în septembrie
Stiri Economice
Guvernul se împrumută pe bandă rulantă: aproape 7 miliarde lei vor fi luați din bănci în septembrie

Ministerul Finanţelor (MF) a planificat, în luna septembrie 2025, împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 6,2 miliarde de lei, la care se poate adăuga suma de 795 milioane de lei prin sesiuni suplimentare de oferte necompetitive.

Trump vrea să trimită mercenari americani în Ucraina ca parte a unui viitor plan de pace
Stiri externe
Trump vrea să trimită mercenari americani în Ucraina ca parte a unui viitor plan de pace

Firme militare private americane ar putea fi desfășurate în Ucraina ca parte a unui plan de pace pe termen lung, scrie The Telegraph.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 31 August 2025

02:24:10

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Tudor Chirilă, detalii uluitoare despre noul sezon „Vocea României”

02:39

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 29 August 2025

01:31:38

Alt Text!
Vorbește Lumea
29 August 2025

01:46:47

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28