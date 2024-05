Vasile Dîncu, despre bătaia dintre deputați: Florin Roman e foarte conflictual, i-a spus probabil ceva lui Dan Vîlceanu

Preşedintele Consiliului Naţional al PSD susţine că Florin Roman, care este unul dintre cei care ”sar la polemici” şi care ”este foarte conflictual”, i-a spus, ”probabil”, ceva lui Vîlceanu, determinându-i acestuia ieşirea violentă, despre care admite că nu are scuză.

”Este un eveniment regretabil şi, pe lângă lipsa de încredere pe care oamenii o au în politică şi în instituţiile democraţiei, acest lucru nu face decât să ducă şi mai mult în derizoriu o instituţie importantă a democraţiei. Este regretabil. Din nefericire, vine pe fondul unor scăpări care, după părerea mea, există în acest moment în Regulament şi mai ales chestiuni de disciplină”, a afirmat Vasile Dîncu, marţi seară, la Euronews România.

El a dat exemple de incidente care au avut loc în Parlament, invocând, în acest context, un incident în care a fost implicat senatorul Diana Şoşoacă.

Dîncu: Roman ”probabil că i-a spus niște lucruri” lui Vîlceanu

Dîncu a explicat, întrebat fiind ce ştie că s-a întâmplat între cei doi, că nu a fost la locul unde a avut loc incidentul. El a ţinut să spună că Florin Roman, care este unul dintre cei care ”sar la polemici” şi care ”este foarte conflictual”, i-a spus, ”probabil”, ceva lui Vîlceanu, determinându-i acestuia ieşirea violentă despre care admite că nu are scuză.

”Nu am fost acolo, am auzit şi eu... probabil că domnul Roman, care este unul din oamenii care are un free speech, aşa, vorbeşte despre orice cu oricine, este cel care este primul care sare la polemici atunci când apar polemici în Parlamentul României, probabil că i-a spus nişte lucruri care l-au făcut să nu se mai poată abţine. Nu este scuzabil acest lucru. Ca parlamentar al României, ca deputat ar fi trebuit şi domnul Vîlceanu să fie mai atent. (Free speech – n.r.) eufemism de la faptul că de foarte multe ori sunt unii parlamentari care nu respectă unele reguli ale civilizaţiei politice şi critică în mod deschis, fără argumente. Domnul Roman, într-un fel sau altul, este unul din oamenii care este foarte conflictual şi probabil că din această cauză s-a întâmplat şi acest lucru”, a adăugat Dîncu.

Deputatul PNL Florin Roman susţine marţi, într-o postare pe Facebook, că deputatul Dan Vîlceanu l-a agresat la ieşirea din sala de plen, în mod golănesc, cu o lovitură cu genunchiul aplicată în zona nasului. El a povestit că Vîlceanu a încercat să îl muşte şi l-a prins de gât. Roman anunţă că va depune solicitare de sancţionare a deputatului, pentru lovire şi va depune plângere penală împotriva acestuia.

Vîlceanu a încercat să-l muște pe Roman de față

Din imaginile surprinse de camerele de filmat din Parlament, incidentul dintre Dan Vîlceanu şi Florin Roman a avut loc în anticamera sălii de plen. Cei doi se împing, iar Vîlceanu încearcă să îl muşte pe liberal de faţă, în timp ce îl ţine de gât.

Deputatul neafiliat Dan Vîlceanu a declarat, marţi pentru News.ro, că nu va da declaraţii privind altercaţia pe care a avut-o în plenul Camerei Deputaţilor cu liberalul Florin Roman, pentru că „nu vrea să intre în scandaluri marca Roman”.

Comisia juridică a Camerei Deputaţilor a aprobat, marţi, la solicitarea Biroului permanent, o sancţiune maximă pentru deputatul neafiliat Dan Vîlceanu, după ce l-a bătut pe liberalul Florin Roman în plen. Astfel, parlamentarul va avea tăiat 50% din salariu timp de şase luni şi diminuarea timpului de vorbire la doar 10 secunde, în plen, timp de trei luni. Decizia poate fi contestată.

