După ședința PNL, Ilie Bolojan a menţionat că partidul i-a solicitat lui Adrian Veştea să îşi depună mandatul până marţi dimineaţa.

„Poziția mea nu se schimbă: nu îmi depun mandatul, indiferent de presiunile care se fac asupra mea. Am acceptat această responsabilitate cu deplină asumare și merg mai departe cu aceeași hotărâre. Nu caut confruntări și nu voi alimenta tensiuni. Cred că, mai ales în momente dificile, interesul țării trebuie să fie mai presus de orice calcul politic.

Sunt convins că acest Guvern va trece, pentru că România are nevoie de stabilitate, de un executiv funcțional și de decizii care nu mai pot fi amânate. Nu este momentul pentru ezitări sau calcule personale, ci pentru responsabilitate și curaj politic.

Mergem înainte!”, i-a răspuns Adrian veștea într-un mesaj pe Facebook.

Ruptură între Adrian Veștea și PNL

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat, luni seară, că partidul i-a solicitat lui Adrian Veştea să îşi depună mandatul de premier desemnat până marţi dimineaţă, la ora 10.00, având în vedere că nu are susţinerea formaţiunii.

„Având în vedere faptul că noaptea este un sfetnic bun, PNL i-a solicitat domnului Veştea depunerea mandatului până mâine dimineaţă, la ora 10.00, având în vedere faptul că nu are sprijinul partidului din care provine. Parlamentarii PNL au fost mandataţi ca la viitoarea şedinţă în care s-ar putea exprima votul de instalare în Parlamentul României, să procedeze după formula: prezent, nu votez, iar parlamentarii sau cei care ar putea fi propuşi din cadrul membrilor PNL într-un astfel de posibil guvern, fără susţinerea PNL, îşi vor pierde calitatea de membri ai Partidului Naţional Liberal”, a declarat Ilie Bolojan.

La scurt timp, Adrian Veştea a anunțat că nu își va depune mandatul, aşa cum i-a solicitat propriul partid, la finalul şedinţei Biroului Politic Naţional.

Veştea a spus că nu a construit nimic „împotriva colegilor” săi şi că nu doreşte o confruntare internă. Premierul desemnat consideră că „nu sunt vremuri” pentru un guvern minoritar.

„Am răspuns unei responsabilităţi într-un moment în care ţara are nevoie urgentă de stabilitate şi de un guvern funcţional. Nu voi transforma diferenţele de opinie într-un conflict personal şi nu voi răspunde atacurilor prin alte atacuri. Dar voi apăra cu fermitate buna mea credinţă, munca depusă şi dreptul de a demonstra că această formulă poate oferi României soluţiile de care are nevoie. Partidele şi liderii se pot afla, uneori, pe poziţii diferite. Interesul României trebuie însă să rămână mai presus de orice tensiune politică”, a susţinut Adrian Veştea.