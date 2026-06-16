Surse politice au transmis pentru Știrile PRO TV că, în timpul întâlnirii de marți dimineață, de la Guvern, liderul liberalilor Ilie Bolojan le-a transmis lui Dominic Fritz și lui Kelemen Hunor să nu sară peste decizia PNL, aceea de a nu-l susține pe premierul desemnat Adrian Veștea.

USR a declarat deja că nu face acest pas, în timp ce UDMR-ul a decis, marți, după sedința de partid, că refuză să facă parte din Executivul Veștea, deoarece nu dorește să guverneze alături de AUR, POT și SOS.

Mai mult, liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, a trasmis după ședință că poate Bolojan ar trebui să renunțe la ideea de a mai fi premier.

„Am decis că UDMR nu va intra la guvernare, motivele acestei decizii sunt următoarele: în acest moment nu vedem cum s-ar putea contura o majoritate transparentă și stabilă în Parlament pentru sprijinul Guvernului Veștea. După toate calculele aritmetice, pe care le-am văzut și în presă, am văzut că ar fi nevoie și de voturile neafiliaților care provin din SOS și POT. Am văzut că sunt diverse încercări în privința AUR și nu ne-am dori să fim în aceeaşi tabără. (...) Acesta este un element principal care a guvernat decizia noastră”, a spus Csoma Botond.

De altfel, Bolojan, Fritz și Hunor au luat în calcul varianta unui Guvern minoritar PNL-USR-UDMR, dar care să nu fie condus de Adrian Veștea, mai susțin sursele politice.