Președintele american era înconjurat de premierii danez Mette Frederiksen și groenlandez Jens-Frederik Nielsen, potrivit News.ro.

El a salutat începutul unei relații „fantastice”, pe care o consideră în beneficiul NATO.

Acordul prevede o consolidare a prezenței militare americane pe uriașul teritoriu arctic.

Donald Trump a anunțat în fața membrilor Adunării Generale a ONU construirea a „două baze militare foarte mari”.

Potrivit textului semnat marți, Statele Unite vor putea înființa noi zone de apărare la Narsarsuaq, în sudul Groenlandei, și la Mestersvig, pe coasta de est.

Washingtonul va putea, de asemenea, să-și modernizeze și dezvolte activitățile la Pituffik, în nordul Groenlandei, unde dispune deja de o bază militară activă pe insulă.

Acordul prevede și viitorul Groenlandei în NATO

Acordul prevede totodată o clauză cu privire la viitorul instituțional al Groenlandei.

În ipoteza în care acest teritoriu își exercită dreptul la autodeterminare și devine independent, Copenhaga și Nuuk se angajează ca noul stat să rămână un stat membru NATO.

„Guvernul Regatului Danemarcei și Guvernul Groenlandei se vor asigura împreună ca statul groenlandez independent să accepte să rămână un stat membru NATO”, prevede acordul.

Acordul interzice oricărui actor din afara Uniunii Europene (UE) și NATO să exercite vreun control în sectoare strategice.

„Având în vedere amenințarea la adresa securității naționale și ordinii publice pe care o reprezintă eforturile sporite ale adversarilor în vederea extinderii influenței și controlului lor asupra Groenlandei, părțile convin ca statele sau investitorii care provin dintr-un stat care nu este membru NATO, nici partener NATO și nici stat membru UE să nu fie autorizați să exercite un control (...), o influență semnificativă sau să aibă acces la informații care nu sunt publice, susceptibile să constituie o amenințare la adresa securității naționale sau ordinii publice în sectoare sau în activități extrem de sensibile de pe teritoriul Groenlandei”, se arată la Articolul 10 al acordului.

Antonio Costa salută un pas „pozitiv” pentru securitatea Arcticii

Guvernul danez a subliniat înainte de semnarea acordului că acesta urmează să consolideze securitatea în Arctica și în Atlanticul de Nord și că recunoaște totodată „suveranitatea și integritatea teritorială a regatului” danez și dreptul poporului groenlandez la autodeterminare.

Acordul reprezintă un pas „pozitiv” în securitatea Arcticii, a salutat Antonio Costa, președintele Consiliului European, instanța din care fac parte liderii celor 27 de state membre UE.

„Acesta este un pas pozitiv înainte în cooperarea transatlantică și în securitatea Arcticii, care are la bază respectarea suveranității, integrității teritoriale și dreptului poporului groenlandez la autodeterminare”, a salutat pe X Antonio Costa.