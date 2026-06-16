Aceștia solicită participarea la guvernare cu drepturi depline, inclusiv ocuparea unor portofolii ministeriale, și cer implementarea măsurilor din programul partidului, prezentate în cadrul consultărilor de la Cotroceni.

„Nu susținem un guvern din care nu facem parte. Vrem să fim parte din Guvern cu drepturi depline și cu implementarea punctelor din programul PACE așa cum a fost prezentat la consultările de la Cotroceni”, a declarat Clement Sava.

Ultimatumul dat de PNL lui Veștea a expirat

Între timp, ultimatumul dat de conducerea PNL liberalului Adrian Veştea pentru a-şi depune mandatul primit de la preşedintele Nicuşor Dan de a forma Guvernul a expirat marţi dimineaţa la ora 10:00.

Biroul Politic Naţional al PNL i-a cerut luni seara premierului desemnat Adrian Veştea să îşi depună mandatul.

"Având în vedere că noaptea este un sfetnic bun, PNL i-a solicitat domnului Veştea depunerea mandatului până mâine dimineaţă la ora 10:00, având în vedere faptul că nu are sprijinul partidului din care provine", a declarat liderul PNL, Ilie Bolojan.

Imediat după şedinţa conducerii liberalilor, Adrian Veştea a anunţat însă că nu îşi va depune mandatul.

"Vreau să fie foarte clar: nu îmi depun mandatul de premier desemnat. Am acceptat această responsabilitate cu bună-credinţă şi voi merge mai departe cu mandatul încredinţat, pentru că România are nevoie urgentă de stabilitate şi de un Guvern funcţional", a scris Adrian Veştea pe pagina sa de Facebook.