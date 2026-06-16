El a precizat că are intenţia de a-l păstra pe actualul ministru de Finanţe şi a discutat cu Alexandru Nazare.

”Scopul nostru este de a avea o majoritate cât mai largă, de a avea o colaborare şi pe viitor, după instalarea acestui Guvern, în aşa fel încât România să poată să iasă din acest blocaj. O să stau de vorbă cu cei de la UDMR şi o să vedem, o să comunicăm”, a spus Adrian Veştea, la Parlament.

Veştea a arătat că are un program de guvernare pe care nu l-a modificat.

”Este acelaşi program de guvernare şi nu cred că este necesar că la jumatea unui an fiscal să vin cu măsuri speciale şi să încep să creez un impact bugetar diferit. Vreau să ne încadrăm în acelaşi deficit bugetar. Din acest motiv am avut, şi am intenţia de a-l păstra pe actualul ministru de Finanţe, am discutat cu domnul Nazare şi urmează să mai aibă şi el o discuţie şi în cursul acestei zile voi primi această informaţie”, a subliniat Veştea.

Premierul desemnat mai spus că tratează cu reconsabilitate această funcţie care i-a fost încredinţată, aceea de a constitui un guvern.

”Voi face tot ceea ce stă în putere, după priceperea şi pregătirea pe care o am, în aşa fel încât să depăşim acest moment”, a mai spus el.