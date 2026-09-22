TVA înapoi la 19%, și pensii și salarii indexate, dacă bugetul va permite, dar și curățenie în companiile de stat, sunt câteva dintre proiectele sale.

Premierul desemnat are însă o misiune aproape imposibilă, pentru că ar exista inclusiv parlamentari liberali care ezită să voteze noul cabinet. Între timp, liderii UDMR s-au răzgândit și îl susțin pe Mureșan să meargă la votul din Parlament.

Siegfried Mureșan a încercat pentru început să-și securizeze voturile din propria tabără. Nu toate sunt, deocamdată, o certitudine. Potrivit unor surse din interiorul PNL, mai mulți parlamentari au rezerve față de viitorul Guvern.

Pentru a convinge, Mureșan le-a prezentat celor de la PNL si USR o parte din programul de guvernare. Primele măsuri ar avea efecte pozitive direct în buzunarul oamenilor.

TVA ar urma să coboare de la 21 la 19%, iar pensiile și salariile să fie indexate. S-ar întâmpla însă doar atunci când bugetul o va permite. Premierul desemnat promite deasemenea mai puțină risipă în companiile de stat și eliminarea sinecurilor politice.

În administrație, programul prevede reducerea birocrației și servicii publice eficiente. Iar pentru economie, reguli fiscale predictibile, fără schimbări de taxe de pe o zi pe alta, dar și investiții în securitate și apărare.

Lista măsurilor economice propuse de premierul desemnat Siegfried Mureșan

Pe plan extern, viitorul guvern își propune ca România să aibă o voce mai puternică în deciziile luate la nivelul Uniunii Europene.

-TVA redus de la 21% la 19%

-Indexarea pensiilor (în funcție de bugetul disponibil)

-Indexarea salariilor (în funcție de bugetul disponibil)

-Reforma companiilor de stat și reducerea sinecurilor politice

-Reducerea birocrației și servicii publice mai eficiente

-Fără schimbări fiscale de pe o zi pe alta

-Reducerea numărului de parlamentari, în conformitate cu recensământul

-Comasarea agențiilor de stat

-Reforma pensiilor speciale

-Fără cumul pensie–salariu la stat

-Management performant în companiile de stat

-ANAF să se concentreze pe marile fraude

Potrivit unor surse politice, dacă luni Kelemen Hunor îi sugera lui Siegfried Mureșan să nu meargă până la capăt în cazul în care nu este sigur pe o majoritate, marți tonul s-a schimbat. În ședința conducerii UDMR, cei mai mulți membri au fost de acord ca premierul desemnat să meargă în Parlament, pentru vot.

Siegfried Mureșan, premierul desemnat: „Noi vom fi la guvernare, nu PSD-ul. Nu vrem să invităm PSD-ul la guvernare. Cu domnul Grindeanu vom discuta cu drag și cu plăcere”.

Mircea Abrudean, președintele Senatului: „Trebuie să duce la capăt acest demers pentru că luăm în serios această nominalizare din partea președintelui. Această nominalizare trebuie să se termine cu un vot în Parlament. Declarațiile politice sunt una și votul este alta”.

Întrebat dacă premierul desemnat ar trebui, într-un asemenea scenariu, să renunțe la mandat, Nicușor Dan a evitat să dea un răspuns clar.

Ce variante mai are Nicușor Dan dacă Siegfried Mureșan nu trece de votul Parlamentului

Nicușor Dan: „Eu am desemnat un prim-ministru și, așa cum am spus în momentul acela, îmi doresc ca el să convingă o majoritate și să facă un guvern care să treacă”.

Dacă negocierile eșuează, președintele spune că sunt și alte variante în afară alegerilor anticipate. Ar putea propune un premier tehnocrat sau chiar o nouă varianta de rotativă.

După aceste două ședințe, Siegfried Mureșan se va întâlni miercuri la prima oră cu parlamentarii UDMR, ca să le prezinte o parte din programul de guvernare.

Surse UDMR spun că sunt de acord într-o mare proporție cu acest program și cei din conducere au decis, într-o ședință din această după-amiază a Consiliului Permanent, că nu îi vor propune lui Siegfried Mureșan să își depună mandatul, chiar dacă nu are voturile necesare înainte de vot.

Asta deși luni Kelemen spunea că, din punctul lui de vedere, nu ar trebui să meargă în Parlament dacă nu are voturile PSD. Dar majoritatea celor din ședința UDMR au decis că merg până la capăt, pentru că Siegfried Mureșan este și propunerea lor de premier, iar programul de guvernare este 80% pe placul lor.

Pe de altă parte, trebuie ca Siegfried Mureșan să discute și cu PSD, ca să le propună din nou acea succesiune de guverne minoritare, ca să îi convingă să își dea votul. Plănuia joi să aibă întâlnirea cu PSD. Dar acest lucru s-ar putea întâmpla de-abia vineri.

Și vineri sau sâmbătă ar dori să depună lista de miniștri și programul de guvernare în Parlament, urmând ca audierile miniștrilor să aibă loc la începutul săptămânii viitoare.