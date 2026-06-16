Premierul desemnat a explicat faptul că a acceptat nominalizarea din partea președintelui Nicușor Dan fără a se consulta cu colegii săi din PNL nu reprezintă „o inițiativă împotriva partidului” și că este de părere că gestul său reprezintă „un act de responsabilitate”.

„Consideram că este un act de responsabilitate și cred că fiecare dintre noi, în funcție de pregătirea pe care o avem, este necesar să facem bine țării. Până la urmă, astăzi (n.r. luni) voi da toate explicațiile necesare. Sunt în măsură să le răspund tuturor întrebărilor, nu cred că este un act prin care am avut o inițiativă împotriva partidului. Din contră, sunt membru PNL de 30 de ani, în decursul timpului am ocupat diverse funcții, marea majoritate le-am ocupat nominominal și de fiecare dată am avut un scor categoric și cred că este normal să se țină cont de lucrul acesta”, a declarat Adrian Veștea înainte de ședința PNL.

Veștea a mai dezvăluit că Nicușor Dan i-a cerut să nu dezvăluie până duminică, ora 9, atunci când a avut loc anunțul oficial, faptul că a fost nominalizat ca premier. El a mai declarat că președintele nu i-a explicat de ce i-a cerut să păstreze tăcerea pe această temă și că nici el nu a încercat să-i ceară explicații pe această temă.

„Am mai spus-o. Acest lucru (n.r. desemnarea ca premier) l-am aflat cert sâmbătă seara. Am avut o discuție destul de lungă pentru a lua această decizie. S-a dorit ca această decizie să fie confidențială. (...) Președintele României, în momentul în care mi-a spus că vom avea o astfel de inițiativă și voi fi nominalizat, a dorit ca până la ora 9 (n.r. duminică) să păstrez confidențialitatea asupra acestei situații. Nu mi-a spus de ce, nu am fost atât de insistent, dar urma să-l retragă pe Eugen Tomac și să mă nominalizeze pe mine”, a explicat Adrian Veștea.

PNL a decis că nu va susține un guvern condus de Adrian Veștea

Partidul Naţional Liberal îi solicită preşedintelui Nicuşor Dan să reia consultările cu partidele politice în vederea formării unui guvern susţinut "într-o manieră transparentă", a declarat, luni seara, liderul PNL, prim-ministrul interimar Ilie Bolojan.

„Considerăm că, în perioada următoare, dat fiind situaţia în care ne găsim, dat fiind pulverizarea politică în Parlament, se impun consultări. Solicitarea PNL este către preşedintele României să reia consultările cu partidele politice, în aşa fel încât să se degaje o soluţie, pentru a avea un guvern care este susţinut într-o manieră transparentă - inclusiv un guvern minoritar dacă va fi cazul - în aşa fel încât să existe responsabili, să existe susţinere, pe baza unui pact naţional, care să aibă în vedere situaţia politică în care se găseşte România, situaţia bugetară şi cea economică. În zilele următoare vom avea discuţii cu partenerii politici, pentru a clarifica aceste aspecte”, a precizat Ilie Bolojan, la finalul şedinţei Biroul Politic Naţional al PNL.

El a subliniat că în cazul în care Guvernul propus de premierul desemnat Adrian Veştea va fi supus aprobării Parlamentului, reprezentanţii PNL nu vor vota.

„Parlamentarii PNL au fost mandataţi ca, la viitoarea şedinţă în care s-ar putea exprima votul de instalare, în Parlamentul României, să procedeze după formula 'prezent, nu votez'. Iar parlamentarii sau cei care ar putea fi propuşi din cadrul membrilor PNL într-un astfel de posibil Guvern, fără susţinerea PNL, îşi vor pierde calitatea de membri ai PNL”, a transmis Ilie Bolojan, într-o declaraţie de presă susţinută la Palatul Parlamentului.

În plus, șeful PNL i-a cerut lui Adrian Veștea să își depună mandatul până marți dimineață.

„Având în vedere că noaptea este un sfetnic bun, PNL i-a solicitat domnului Veştea depunerea mandatului până mâine dimineaţă la ora 10:00, având în vedere faptul că nu are sprijinul partidului din care provine", a spus Bolojan.

Veștea sfidează decizia PNL: „Nu îmi depun mandatul”

Adrian Veștea a anunțat luni noapte că nu își va depune mandatul, în ciuda deciziei conducerii PNL de a nu susține guvernul pe care a fost desemnat să îl alcătuiască de către președintele Nicușor Dan.

Premierul desemnat Adrian Veștea a anunțat că nu își va depune mandatul, în ciuda deciziei conducerii PNL de a nu susține viitorul Guvern. El a afirmat că a acceptat această responsabilitate „cu bună-credință” și că va merge mai departe cu mandatul încredințat, argumentând că România are nevoie urgentă de stabilitate și de un executiv funcțional.

Premierul desemnat a respins ideea că acceptarea mandatului ar reprezenta un act ostil față de partid sau față de liderul liberal Ilie Bolojan. „Am acceptat mandatul de premier desemnat pentru România, nu împotriva PNL și nu împotriva lui Ilie Bolojan”, a transmis acesta.

Veștea a subliniat că nu își dorește o confruntare internă și că nu va transforma diferențele de opinie într-un conflict personal, însă va apăra „buna credință” cu care a acceptat mandatul. El a adăugat că interesul României trebuie să rămână mai presus de tensiunile politice și a susținut că actualul context nu este favorabil unui guvern minoritar.