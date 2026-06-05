Fost premier și lider al PSD, Victor Ponta a fost ales deputat la alegerile parlamentare din decembrie 2024, în județul Dâmbovița, pe listele Partidului Social Democrat.

În martie 2025, Ponta a fost exclus din PSD, la doar o zi după ce și-a depus candidatura la alegerile prezidențiale. Decizia a venit după ce liderul social-democraților, Marcel Ciolacu, anunțase că va propune excluderea acestuia din partid, motivând că PSD îl susține oficial în cursa pentru Cotroceni pe Crin Antonescu, candidatul coaliției de guvernare.

Excluderea nu a reprezentat o surpriză pentru Victor Ponta. Cu o lună înainte, acesta solicitase suspendarea din PSD, explicând că nu îl poate susține pe Crin Antonescu la alegerile prezidențiale.

Grupul Parlamentar „Uniți pentru România” a apărut în primăvara anului 2026, după schimbarea denumirii grupului parlamentar al POT din Camera Deputaților, în contextul tensiunilor interne și al plecărilor din partid. Deputații formațiunii au anunțat oficial modificarea în plenul Camerei Deputaților.

Liderul grupului parlamentar este deputatul Răzvan Mirel Chiriță. Din conducerea grupului mai fac parte viceliderul Daniel Grofu și secretarii Călin-Florin Groza și Gabriela Porumboiu.

Printre membrii grupului se numără Maria Cernit, Codruța-Maria Corcheș, Anamaria Gavrilă, Bianca-Eugenia Gavrilă, Ancuța-Florina Irimia, Sebastian-Andrei Kroncsiş, Sergiu-Lucian Matei, Dan-Mihai Nicolae, Cristian-Alexandru Popa și Gheorghe-Valentin Răducea.