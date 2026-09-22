Vibrația zilei este 5 și o să ne facem curaj să spunem, cui trebuie, „Te iubesc!”

Horoscop 23 septembrie 2026 – BALANȚĂ

Încep să se rezolve tot felul de lucruri și o să vă echilibrați cu banii, veți obține și acte gata semnate și o să fie un progres pe mai multe planuri.

E cineva care a tot insistat să vă vedeți și o să vă faceți și voi, în sfârșit, timp ca să vă întâlniți – poate fi o propunere de business.

Horoscop 23 septembrie 2026 – SCORPION

O să mai cheltuiți niște bani cu reamenajarea locuinței și poate reușiți să păstrați și o rezervă, că pot apărea neprevăzute și să aveți totuși un fond de rulment acasă.

Se poate să plecați cu treabă prin țară, pe afară și să rezolvați acele probleme care nu se pot soluționa decât la fața locului – acolo.

Horoscop 23 septembrie 2026 – SĂGETĂTOR

Poate vă apucați de niște cursuri, e ceva care vă suscită interesul pentru studii, pot fi superioare, să luați un masterat, doctorat, să căpătați un titlu.

O să vă regăsiți locul într-un grup și veți avea rezultate favorabile la activitățile extraprofesionale.

Horoscop 23 septembrie 2026 – CAPRICORN

O să faceți cumva ca să sporiți banii din cont și să vă asigurați o constantă financiară, că e o conjunctură de care ar fi bine să profitați la maximum.

E posibil să vă intre bani din surse suplimentare și să mai aveți și pentru plăcerile nevinovate, nu numai pentru rate și facturi.

Horoscop 23 septembrie 2026 – VĂRSĂTOR

Se pot rezolva chestiuni care țin de școală, poate fi vorba și despre copii și să le asigurați tot ce trebuie pentru începerea școlii, că sunt mai multe aspecte de luat în calcul!

E cineva care vă poate deschide niște uși, să facă lobby pentru voi și să vă bucurați de aprecieri în sfera profesională.

Horoscop 23 septembrie 2026 – PEȘTI

Se poate să angajați un avocat să vă reprezinte într-o cauză anume, să vă apere interesele și să obțină banii, bunurile pe care le revendicați, dacă nu se poate cu vorba bună.

Se poate să faceți o aniversare ca să sporiți banii din cont și să vă bucurați de un alt confort financiar, că o să ieșiți pe plus.

Horoscop 23 septembrie 2026 – BERBEC

O să interacționați cu diverse persoane ca să duceți la bun sfârșit niște proiecte, că mai aveți și altele de lansat la apă, dar nu înainte de a le încheia pe cele vechi.

O să vă caute cineva care e interesat de o relație de cuplu și, dacă și voi vă doriți acest lucru, poate ieșiți la o plimbare.

Horoscop 23 septembrie 2026 – TAUR

E momentul să mai ieșiți și voi la socializare, ca să vă dezmorțiți, cultivați și alte relații, ca să rămâneți conectați.

O reușită în planul comunicării, poate îi adunați pe prieteni în jurul vostru și o să vă organizați în vederea unor activități deconectante.

Horoscop 23 septembrie 2026 – GEMENI

Intrați la cheltuială, că s-au adunat cam multe și nu vreți să rămâneți datori, că vreți să fiți cu toate la zi, să știți o socoteală.

Poate o să faceți pregătiri pentru un party din weekend, care poate fi și în alt oraș și o să dați telefoane, faceți comenzi, rezervări, să puneți totul la punct.

Horoscop 23 septembrie 2026 – RAC

O să vă ocupați de casă, de mașină, sunt niște lucruri de reparat și o să vă ia ceva timp ca să le rezolvați pe toate și o să vă și coste, bineînțeles.

O să aveți multe pe cap, dar poate vă faceți timp, măcar în weekend, să ieșiți la un tête-à-tête, că se ivește o relație serioasă la orizont.

Horoscop 23 septembrie 2026 – LEU

Lumea are nevoie de voi, să încălziți atmosfera pe unde vă duceți, să le dați oamenilor o idee de proiect, de discurs, de redactat ceva, cu stil, și voi chiar vă pricepeți.

Vă scoate cineva la un pahar de vorbă, la o terasă și puneți la cale o ieșire într-o stațiune de agrement pentru vineri, sâmbătă.

Horoscop 23 septembrie 2026 – FECIOARĂ

Se anunță ceva bani de la serviciu și o să aveți să vă puteți mișca, le mai faceți mici cadouri alor voștri, luați masa în oraș, diverse.

O să vi se propună o colaborare și de aici, sau din altă sursă, or să iasă niște bani care or să vă prindă tare bine.