Întâlnirea liderilor UDMR are loc după ce PNL a decis că nu va susține în parlament un guvern condus de Adrian Veștea. În plus, această reuniune are loc și după ce liderul deputaţilor UDMR, Botond Csoma, a dezvăluit că a avut loc o întâlnire a reprezentanţilor formaţiunii cu premierul desemnat în care liberalul le-a propus să facă parte din Guvern.

Între timp, premierul desemnat ar fi trebuit să se întâlnească cu conducerea PSD, dar discuția a fost amânată ca urmare a ultimatumului pe care Veștea l-a primit din partea lui Ilie Bolojan.

Sursele Știrilor ProTV transmit că președintele Nicușor Dan este interesat de rezultatul ședinței de la UDMR pentru a afla dacă premierul pe care l-a desemnat reușește să strângă voturile necesare în Parlament. Un eșec în această direcție l-ar determina să declanșeze noi consultări cu partidele politice.

În toiul negocierilor pentru noul guvern, sursele Știrilor ProTV arată că social-democrații îi pun la lui Adrian Veștea dispoziție cele 128 de voturi pe care le au, cu condiții impuse și lui Eugen Tomac. Printre ele: eliminarea CASS pentru mame sau scăderea TVA la alimente și medicamente. UDMR așteaptă strategic decizia PNL, să vadă dacă Veștea are ceva de oferit.

„Ne-a propus să facem parte din Guvern. A fost o întâlnire foarte scurtă, de 10 - 15 minute, pentru că domnul Veştea s-a grăbit să ajungă la şedinţa Partidului Naţional Liberal. Ne-a povestit ce a mai zis şi la televizor, că de miercuri ştia de această chestiune privind desemnarea dânsului (...) şi ne-a propus să facem parte din Guvern. Sigur, nu am discutat nimic concret despre portofolii, ministere, nimic. I-am spus că mâine vom avea o şedinţă a Consiliului Permanent şi vom decide acest lucru'', a declarat liderul deputaţilor UDMR

„Eu l-am întrebat cu cine face Guvernul. A spus cu Partidul Social Democrat, ne-a amintit şi pe noi (...) şi a mai zis că ar fi şi o parte din PNL, dar nu ne-a dat nume din PNL. (...) O parte, a zis el, cei care susţin intrarea PNL la guvernare'', a arătat reprezentantul UDMR.

După ședința de luni seară, Partidul Naţional Liberal îi solicită preşedintelui Nicuşor Dan să reia consultările cu partidele politice în vederea formării unui guvern susţinut "într-o manieră transparentă", a declarat, luni seara, liderul PNL, prim-ministrul interimar Ilie Bolojan.

„Considerăm că, în perioada următoare, dat fiind situaţia în care ne găsim, dat fiind pulverizarea politică în Parlament, se impun consultări. Solicitarea PNL este către preşedintele României să reia consultările cu partidele politice, în aşa fel încât să se degaje o soluţie, pentru a avea un guvern care este susţinut într-o manieră transparentă - inclusiv un guvern minoritar dacă va fi cazul - în aşa fel încât să existe responsabili, să existe susţinere, pe baza unui pact naţional, care să aibă în vedere situaţia politică în care se găseşte România, situaţia bugetară şi cea economică. În zilele următoare vom avea discuţii cu partenerii politici, pentru a clarifica aceste aspecte”, a precizat Ilie Bolojan, la finalul şedinţei Biroul Politic Naţional al PNL.

„Parlamentarii PNL au fost mandataţi ca, la viitoarea şedinţă în care s-ar putea exprima votul de instalare, în Parlamentul României, să procedeze după formula 'prezent, nu votez'. Iar parlamentarii sau cei care ar putea fi propuşi din cadrul membrilor PNL într-un astfel de posibil Guvern, fără susţinerea PNL, îşi vor pierde calitatea de membri ai PNL”, a transmis Ilie Bolojan