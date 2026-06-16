Liderii PSD au primit luni ”un mandat larg” să negocieze cu premierul desemnat Adrian Veștea, iar marți dimineață ar fi trebuit să aibă loc o discuție directă cu acesta. Cu toate acestea, aceasta a fost amânată ca urmare a ultimatumului primit de liberal din partea colegilor de partid.

Între timp, surse politice din PSD au explicat pentru Știrile ProTV că formațiunea și-ar dori mai toate ministere pe care le-a avut în guvernul Bolojan: Ministerul Transporturilor; Ministerul Energiei; Ministerul Sănătăţii; Ministerul Justiţiei și Ministerul Muncii.

Social-democrații sunt dispuși să renunțe la Agricultură dacă vor primi altceva la schimb. De asemenea, din rândul lor, Alexandru Rogobete ar urma să revină la Sănătate, iar Bogdan Ivan la Energie. În plus, este luată în calcul și continuarea mandatului de la Finanțe de către Alexandru Nazare.

În ceea ce privește concesiile legate de ministere, PSD este de acord ca UDMR să primească și Agriculttura. În plus, ar putea să păstreze în continuare Ministerul Dezvoltării, condus momentan interimar de Cseke Attila, dacă formațiunea va decide să-l sprijine pe Adrian Veștea.