Tudorel Toader: Nu cred că am vreo răspundere pentru modul în care am gestionat activitatea Ministerului Justiţiei

12-12-2025 | 16:17
Tudorel Toader in 8 MARTIE 2019
Agerpres

Fostul ministru al Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat vineri că nu crede că are vreo răspundere pentru modul în care a gestionat activitatea Ministerului Justiţiei.

 

Mihaela Ivăncică

”Orice formă de răspundere trebuie antrenată pe baza unor fapte imputabile şi dovedite. Sigur că orice ministru răspunde în măsura în care n-a reuşit să finalizeze proiectele începute, dar asta este o altă discuţie. Răspunzând punctual, nu cred că am vreo răspundere pentru modul în care am gestionat activitatea Ministerului Justiţiei”, a arătat fostul ministru Tudorel Toader, la un post TV.

Despre anunţul premierului Ilie Bolojan privind constituirea unui grup de lucru, în urma scandalului legat de ancheta Recorder, că din acest grup trebuie să facă parte oameni care ştiu carte, care cunosc mecanismele statului de drept şi care sunt de bună credinţă.

Despre acuzaţiile că prin înfiinţarea Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie (SIIJ) nu mai există niciun fel de răspundere din partea magistraţilor, Tudorel Toader a atras atenţia că această secţie nu a fost opera Ministerului Justiţiei, nici a Guvernului, ci a fost creată prin iniţiativă parlamentară a acelei comisii speciale şi aprobată prin legea 107/ 2018.

Bolojan: Aspectele din documentarul Recorder „par grave” şi trebuie verificate

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, vineri, că toate aspectele care au apărut în discuţie în urma documentarului Recorder ”par grave”, cel puţin în modul în care au fost prezentate, şi ar trebui verificate în aşa fel încât să se constate ce probleme sunt şi trebuie făcută şi o analiză a legislaţiei.

”Să vedem după o perioadă de timp, funcţionând pe o anumită legislaţie, care a fost acceptată la vremea respectivă, care a avut toate validările, să vedem în ce măsură această legislaţie ţine cont de realităţi în aşa fel încât aspectele care ţin de prescrierea unor fapte să fie tratate într-o anumită formulă, durata de soluţionare a proceselor să fie scurtată, aspectele care ţin de delegări, de posibilitatea de intervenţie care să lungească anumite procese, să fie clar reglementate”, a adăugat Bolojan.

Premierul a reamintit că va fi făcut un grup de lucru care să analizeze toate aspectele care ţin de partea de legislaţie.

”Şi la sfârşitul şedinţei de Guvern din această săptămână am convenit să facem un grup de lucru care să analizeze aceste aspecte care ţin de partea de legislaţie, în aşa fel încât, colaborând cu profesioniştii din sistem, cu asociaţiile de magistraţi, cu experţii Ministerului Justiţiei, să vedem dacă se impun propuneri care să fie susţinute în aşa fel încât să fie îmbunătăţită şi legislaţia. Dar întotdeauna înseamnă legislaţie, oameni şi uneori sisteme echilibrate, echilibre care să corecteze anumite derapaje. În aceşti ani în care am fost în funcţii publice, am lucrat cu sisteme care aveau probleme serioase şi întotdeauna ca să poţi îndrepta acele probleme exclusiv din interior nu s-a putut face acest lucru şi a trebuit totdeauna o formă de echilibru de intervenţie în aşa să încât lucrurile să fie aşezate”, a declarat Bolojan.

