Incendiu la sediul Ministerului Finanţelor. A ars o parte din acoperişul clădirii. Angajaţii nu au fost evacuaţi

08-01-2026 | 12:55
pompieri

Un incendiu a izbucnit, joi, la sediul Ministerului Finanţelor, la acoperişul clădirii acestei instituții. Pompierii au intervenit pentru stingerea incendiului, nefiind nevoie ca angajaţii să fie evacuaţi.

Cristian Matei

”Am intervenit pentru stingerea unui incendiu produs la o clădire din strada Apolodor, unde a fost observată o degajare de fum la acoperiş. În urma recunoaşterii efectuate de primele echipaje ajunse la caz a rezultat faptul ca ard deşeuri într-un canal tehnologic”, a anunțat ISU Bucureşti-Ilfov, potrivit News.ro.

Reprezentanţi ai instituţiei au confirmat că incendiul s-a manifestat la sediul Ministerului Finanţelor.

Focul s-a manifestat pe o suprafaţă de 10 metri pătraţi şi nu s-a impus evacuarea personalului din clădire.

La ora transmiterii acestei ştiri, incendiul este stins.

Alexandru Nazare
Optimism în Guvern, la început de an. Ministrul Finanțelor: Va fi anul fondurilor europene pentru România
România, lovită de un ciclon mediteranean. Meteorologii anunță „un episod autentic de iarnă”

Sursa: News.ro

Etichete: incendiu, ministerul finantelor,

Dată publicare: 08-01-2026 12:55

