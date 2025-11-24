Mărturiile victimelor lui Alexandru Toader, lectorul acuzat de hărțuire sexuală: „Am auzit cum a încuiat ușa”

Polițiștii și Comisia de Etică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, încearcă să lămurească un posibil caz de hărțuire sexuală. Implicat este lectorul Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției, Tudorel Toader.

Mai multe mărturii, apărute în spațiul public, ar indica un comportament nepotrivit al cadrului didactic, față de studente. Lectorul nu a răspuns solicitărilor PRO TV de a-și exprima un punct de vedere, însă tatăl său, susține că totul este o campanie defăimătoare la adresa fiului său și, indirect, a sa.

Comisia de Etică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași verifică acuzațiile aduse lectorului Alexandru Toader de două foste studente. Tinerele susțin că, în urmă cu 3 - respectiv 2 ani -, după ce au picat examenele la drept civil, profesorul le-ar fi chemat în biroul său pentru a discuta rezultatele, dar conversațiile s-ar fi transformat în avansuri cu tentă sexuală.

Un dintre fete - în anul I la acea vreme - susține și că întâlnirea s-ar fi încheiat cu un contact intim.

Fostă studentă: „Am dat un test, mi-a zis să discutăm despre testul respectiv. Mi-a oferit o țigară să fumez, și-a aprins și dumnealui. Și acolo a avut loc contactul. Am cedat psihic. S-a întamplat, atunci, în facultate, pe la 7-8 seara.”

Fosta studentă susține că - ulterior - lectorul ar fi invitat-o și la biroul lui notarial.

Fostă studentă: „S-a apropiat și mi-a spus: „ce tot faci terapie, dacă faci un pic de sex, e clar că emoțiile tale o să scadă?!?!”.”

După scurt timp de la această întâmplare, tânara a renunțat la facultate. Până la această oră nu a depus plângere la poliție împotriva lectorului. Nici cealaltă studentă care îl acuză de fapte similare nu a sesizat vreo autoritate.

Fostă studentă: „Am auzit cum a încuiat ușa, a zis de ce tremur, mi-a oferit o țigară și mi-a zis ce facem cu examenul asta că nu prea te-ai descurcat. Am realizat că o să vină cu o propunere și l-am adus în discuție pe tatăl meu. El a spus în regulă, oare un 5 e ok. Și am spus da.”

Lectorul Alexandru Toader nu a răspuns apelurilor și mesajelor trimise de Știrile PROTV pentru a-și exprima un punct de vedere. O reacție a avut - în schimb - tatăl lui, Tudorel Toader - fost ministru al Justiției și fost rector la Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Tudorel Toader: „Indirect, este o campanie la adresa mea, purtată de către cei cărora prea mult bine le-am făcut. Nemijlocit, este un atac defăimător la adresa fiului meu, Alexandru, care, la facultate, menţine amfiteatrele pline iar la notariat îşi desfăşoară activitatea cu onestitate şi corectitudine. (...) Vom lăsă justiţia să decidă, cu încredere că demersurile judiciare faţă de aceste acţiuni defăimătoare vor clarifica lucrurile!”.

Adina Ciobanu, purtătorul de cuvânt al IPJ Iași: „Polițiștii s-au sesizat din oficiu, fiind demarate verificări pentru stabilirea întregii situații de fapt.”

Lectorul Alexandru Toader predă drept civil studenților din anul I de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. El și-a început cariera didactică din 2017. Deocamdată el nu a fost oprit de la catedră.

Liviu Maha, rectorul Universității „Alexandru Ioan Cuza”: „Nu avem nicio sesizare formulată, juridic nu există mecanisme care în acest moment să interzică accesul la ore sau activitatea didactică.”

După apariția acestui caz, conducerea Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a făcut un apel la studenți să sesizeze orice abatere de la etica universitară - inclusiv situații de hărțuire sexuală.

