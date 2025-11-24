Mărturiile victimelor lui Alexandru Toader, lectorul acuzat de hărțuire sexuală: „Am auzit cum a încuiat ușa”

Stiri actuale
24-11-2025 | 19:12
×
Codul embed a fost copiat

Polițiștii și Comisia de Etică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, încearcă să lămurească un posibil caz de hărțuire sexuală. Implicat este lectorul Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției, Tudorel Toader.

autor
Iulia Ciuhu

Mai multe mărturii, apărute în spațiul public, ar indica un comportament nepotrivit al cadrului didactic, față de studente. Lectorul nu a răspuns solicitărilor PRO TV de a-și exprima un punct de vedere, însă tatăl său, susține că totul este o campanie defăimătoare la adresa fiului său și, indirect, a sa.

Comisia de Etică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași verifică acuzațiile aduse lectorului Alexandru Toader de două foste studente. Tinerele susțin că, în urmă cu 3 - respectiv 2 ani -, după ce au picat examenele la drept civil, profesorul le-ar fi chemat în biroul său pentru a discuta rezultatele, dar conversațiile s-ar fi transformat în avansuri cu tentă sexuală.

Un dintre fete - în anul I la acea vreme - susține și că întâlnirea s-ar fi încheiat cu un contact intim.

Fostă studentă: Am dat un test, mi-a zis să discutăm despre testul respectiv. Mi-a oferit o țigară să fumez, și-a aprins și dumnealui. Și acolo a avut loc contactul. Am cedat psihic. S-a întamplat, atunci, în facultate, pe la 7-8 seara.”

Citește și
rezidentiat
Tinerii medici ocolesc specializările grele. La rezidențiat e înghesuială pe cele cu program lejer și fără nopți pierdute

Fosta studentă susține că - ulterior - lectorul ar fi invitat-o și la biroul lui notarial.

Fostă studentă: S-a apropiat și mi-a spus: „ce tot faci terapie, dacă faci un pic de sex, e clar că emoțiile tale o să scadă?!?!”.”

După scurt timp de la această întâmplare, tânara a renunțat la facultate. Până la această oră nu a depus plângere la poliție împotriva lectorului. Nici cealaltă studentă care îl acuză de fapte similare nu a sesizat vreo autoritate.

Fostă studentă: „Am auzit cum a încuiat ușa, a zis de ce tremur, mi-a oferit o țigară și mi-a zis ce facem cu examenul asta că nu prea te-ai descurcat. Am realizat că o să vină cu o propunere și l-am adus în discuție pe tatăl meu. El a spus în regulă, oare un 5 e ok. Și am spus da.”

Lectorul Alexandru Toader nu a răspuns apelurilor și mesajelor trimise de Știrile PROTV pentru a-și exprima un punct de vedere. O reacție a avut - în schimb - tatăl lui, Tudorel Toader - fost ministru al Justiției și fost rector la Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Tudorel Toader: „Indirect, este o campanie la adresa mea, purtată de către cei cărora prea mult bine le-am făcut. Nemijlocit, este un atac defăimător la adresa fiului meu, Alexandru, care, la facultate, menţine amfiteatrele pline iar la notariat îşi desfăşoară activitatea cu onestitate şi corectitudine. (...) Vom lăsă justiţia să decidă, cu încredere că demersurile judiciare faţă de aceste acţiuni defăimătoare vor clarifica lucrurile!”.

Adina Ciobanu, purtătorul de cuvânt al IPJ Iași: „Polițiștii s-au sesizat din oficiu, fiind demarate verificări pentru stabilirea întregii situații de fapt.”

Lectorul Alexandru Toader predă drept civil studenților din anul I de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. El și-a început cariera didactică din 2017. Deocamdată el nu a fost oprit de la catedră.

Liviu Maha, rectorul Universității „Alexandru Ioan Cuza”: „Nu avem nicio sesizare formulată, juridic nu există mecanisme care în acest moment să interzică accesul la ore sau activitatea didactică.”

După apariția acestui caz, conducerea Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a făcut un apel la studenți să sesizeze orice abatere de la etica universitară - inclusiv situații de hărțuire sexuală.

Concluziile ședinței CSAT: România trebuie să fie gata să gestioneze un război de lungă durată în apropierea granițelor

Sursa: Pro TV

Etichete: iași, hartuire sexuala, studente,

Dată publicare: 24-11-2025 19:12

Articol recomandat de sport.ro
Gigi Becali sparge banca pentru transferul iernii: "1,5 milioane de euro"
Gigi Becali sparge banca pentru transferul iernii: "1,5 milioane de euro"
Citește și...
Tinerii medici ocolesc specializările grele. La rezidențiat e înghesuială pe cele cu program lejer și fără nopți pierdute
Stiri actuale
Tinerii medici ocolesc specializările grele. La rezidențiat e înghesuială pe cele cu program lejer și fără nopți pierdute

Tinerii medici, intră în sistem reticenți, în fața unui viitor, care le cere responsabilități uriașe.

Un turist străin este căutat de mai mult de 24 de ore în Munții Bucegi. Rucsacul său a fost găsit în Valea Țigănești
Stiri actuale
Un turist străin este căutat de mai mult de 24 de ore în Munții Bucegi. Rucsacul său a fost găsit în Valea Țigănești

Salvamontiștii din Brașov sunt într-o cursă contracronometru pentru a găsi un turist străin, dispărut în Munții Bucegi.

Ce au riscat românii care au fugit după avion pe pistă. „Motorul poate aspira tot ce este în fața lui”
Stiri actuale
Ce au riscat românii care au fugit după avion pe pistă. „Motorul poate aspira tot ce este în fața lui”

Doi români inconștienți au provocat panică pe Aeroportul din Köln. Au fugit pe pistă să prindă avionul după ce au întârziat, iar porțile se închiseseră. Grăbiți, au forțat un buton de urgență pentru acces și s-au apropiat de aeronavă.

Recomandări
Magistrații cer să fie tratați la fel ca ceilalți „speciali”. Cum se calculează pensiile din Armată, Poliție și din Servicii
Stiri actuale
Magistrații cer să fie tratați la fel ca ceilalți „speciali”. Cum se calculează pensiile din Armată, Poliție și din Servicii

În negocierile recente cu guvernanții, magistrații au cerut ca pensiile lor să fie calculate la fel ca în cazul celorlalți „speciali”. Acum, noua lege a pensiilor speciale așteaptă avizul CSM.

Kremlinul a descris într-un singur cuvânt planul de pace propus de Europa pentru Ucraina și l-a refuzat. Ce acceptă rușii
Stiri externe
Kremlinul a descris într-un singur cuvânt planul de pace propus de Europa pentru Ucraina și l-a refuzat. Ce acceptă rușii

Contrapropunerea europeană la planul de pace în 28 de puncte al SUA pentru Ucraina este „total neconstructivă și nu funcționează” pentru Moscova, a anunțat, luni, consilierul pentru politică externă al Kremlinului.

Concluziile ședinței CSAT: România trebuie să fie gata să gestioneze un război de lungă durată în apropierea granițelor
Stiri actuale
Concluziile ședinței CSAT: România trebuie să fie gata să gestioneze un război de lungă durată în apropierea granițelor

Ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării de la Palatul Cotroceni a ajuns la final. Membrii CSAT au stabilit că statul român trebuie să fie pregătit pentru gestionarea unui conflict armat de amploare, de lungă durată, în apropierea granițelor.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 24 Noiembrie 2025

55:05

Alt Text!
La Măruță
24 Noiembrie 2025

01:30:46

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Noiembrie 2025

01:45:12

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Turismul dentar în România: sănătate fără frontiere

23:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28