Şeful diplomaţiei ungare afirmă că UE arată interes doar pentru Ucraina, nu şi pentru problemele europenilor

Stiri externe
08-01-2026 | 12:58
Peter Szijjarto
Getty Images

Bruxellesul a demonstrat de nenumărate ori că este interesat doar de Ucraina şi că "nu-i pasă deloc de problemele cetăţenilor europeni", a declarat joi ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, relatează MTI.

autor
Ioana Andreescu

Fermierii europeni, printre care şi cei ungari, s-au confruntat cu experienţa directă a acestui fapt atunci când subvenţiile agricole au fost "reduse brutal" sau atunci când "Comisia Europeană a permis Ucrainei să inunde Europa centrală cu cereale de slabă calitate", a spus el.

"Noul atac al Bruxellesului asupra fermierilor este acum aici: vor să voteze şi să implementeze acordul de liber schimb dintre UE şi America de Sud, o altă lovitură sub centură la adresa fermierilor, deoarece ar permite un flux nelimitat de produse agricole în Europa şi le-ar pune în pericol mijloacele de trai", a mai spus Szijjarto.

"Ungaria protestează împotriva acestei decizii; nu vom permite Bruxellesului să continue să ignore interesele fermierilor ungari! Vom vota 'nu' mâine şi vom proteja fermierii ungari", a subliniat Szijjarto.

O femeie a fost ucisă de un agent federal în Minneapolis, în timpul unei operațiuni de amploare împotriva imigrației

Sursa: Agerpres

Etichete: Ungaria, uniunea europeana, fermieri,

Dată publicare: 08-01-2026 12:58

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Voleibalista Rebekka Hauri, apariție într-o emisiune scandaloasă: ”Pregătiți-vă pentru dramă!”
GALERIE FOTO Voleibalista Rebekka Hauri, apariție într-o emisiune scandaloasă: ”Pregătiți-vă pentru dramă!”
Citește și...
V. Orban: Dreptul internațional nu e reper pentru marile puteri. Ungaria se va orienta în funcție de interes, chiar și imoral
Stiri externe
V. Orban: Dreptul internațional nu e reper pentru marile puteri. Ungaria se va orienta în funcție de interes, chiar și imoral

Viktor Orban consideră că dreptul internațional nu mai constituie de acum un reper pentru marile puteri, iar de aceea Ungaria se va poziționa în funcție de interesul său, chiar dacă acesta este imoral.

Ungaria nu va ieși din Uniunea Europeană, aceasta se va destrăma singură, afirmă premierul maghiar Viktor Orban
Stiri externe
Ungaria nu va ieși din Uniunea Europeană, aceasta se va destrăma singură, afirmă premierul maghiar Viktor Orban

Prim-ministrul ungar Viktor Orbán afirmă că Uniunea Europeană „se va destrăma singură” din cauza „haosului din conducere”. De asemenea, el a declarat că Bruxelles-ul intenționează să întrerupă aprovizionarea Ungariei cu energie din Rusia.

Avalanșă de pomeni electorale în Ungaria, cel mai sărac stat din UE. A 14-a pensie, scutiri de impozite și creșteri salariale
Stiri externe
Avalanșă de pomeni electorale în Ungaria, cel mai sărac stat din UE. A 14-a pensie, scutiri de impozite și creșteri salariale

Viktor Orban a anunțat creșterea cu 10% a salariilor pentru profesori, scutirea integrală de plata impozitului pe venit pentru mamele sub 30 de ani din Ungaria și plata celei de-a 14 pensii. Pomenile electorale se petrec în cel mai sărac stat din UE.

Recomandări
HARTA care arată clar de ce este importantă Groenlanda pentru SUA: locul ideal pentru scuturi antirachete, dar este și bogată
Stiri Economice
HARTA care arată clar de ce este importantă Groenlanda pentru SUA: locul ideal pentru scuturi antirachete, dar este și bogată

Capturarea lui Nicolas Maduro de către trupele speciale americane, chiar din locuința sa din Venezuela, a demonstrat că președintele SUA, Donald Trump, trebuie luat în serios când lansează amenințări.

Cod portocaliu și galben de viscol și ninsori puternice în mai multe județe. Care sunt zonele vizate de vreme rea. HARTĂ
Vremea
Cod portocaliu și galben de viscol și ninsori puternice în mai multe județe. Care sunt zonele vizate de vreme rea. HARTĂ

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis joi o informare meteorologică de vreme severă, valabilă până sâmbătă dimineață în mai multe zone din țară.

Ucraina cere o accelerare a aderării sale la Uniunea Europeană, la preluarea preşedinţiei UE de către Cipru
Stiri externe
Ucraina cere o accelerare a aderării sale la Uniunea Europeană, la preluarea preşedinţiei UE de către Cipru

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut aliaţilor săi să ofere Ucrainei garanţii de securitate puternice împotriva unui nou atac rus, progrese în negocierile de aderare al Uniunea European şi o înăsprire a sancţiunilor impuse Moscovei.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 08 Ianuarie 2026

03:33:08

Alt Text!
La Măruță
7 Ianuarie 2026

01:30:41

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
07 Ianuarie 2026

01:49:50

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59