Traian Băsescu, despre reforma în administraţie: E blocată în negocierile dintre partide, care nu servesc interesul naţional

17-11-2025 | 17:17
Traian Basescu, PRO TV
Fostul președinte Traian Băsescu a declarat, întrebat despre reforma anunțată în administrație, că aceasta este „blocată în negocierile dintre partide”, care nu urmăresc interesul național, electoratul sau binele poporului.

 

Mihaela Ivăncică

Fostul preşedinte Traian Băsescu a fost întrebat, duminică seară, la Digi24, ce părere are despre anunţata reformă în administraţie, el răspunzând că aceasta este „blocată în negocierile dintre partide”.

„E blocată în negocierile dintre partide, în coaliţie. Populismele PSD-ului să-şi apere votanţii blochează, practic, mersul înainte al acestei reforme. Înţeleg că au ajuns la o înţelegere în sensul că acolo unde este necesar se va renunţa la personal, iar acolo unde se poate se va opera fondul de salarii şi se vor micşora salariile funcţie de opţiunile pe care le va avea fiecare şef de unitate administrativă. Dar aici eu aş vrea să fac o precizare. Asta e o poveste cu reforma în administraţie. Reforma administraţiei publice locale înseamnă reaşezarea pe regiuni şi nicidecum să mai stăm cu 41 de judeţe plus Bucureştiul. ŞAse, şapte, opt judeţe formează un judeţ pentru că asta e denumirea în Constituţie pentru unităţile administrativ -teritoriale, deci nu e nevoie de modificarea Constituţiei şi comasarea acestor uriaşe consumatoare de bani, pentru că în loc să ai o administraţie pentru şase judeţe care devin ele un judeţ ai şase administraţii cu consilii locale, cu aparat, cu toate cele. Asta ar fi o adevărată reformă care trebuie făcută”, a explicat Băsescu.

Fostul preşedinte a adăugat că este „ridicol” ca aceste reduceri în administraţie, de posturi, să fie numite „reformă”.

„Reducerile sunt nişte optimizări de costuri. Reformă este când vor reorganiza teritorial România. Ai proiecte regionale şi trebuie să le treci prin şase judeţe, prin şase aprobări. Şi ne întrebăm de ce nu se cheltuiesc banii. Păi ca să treci cu un drum prin şase judeţe şi toate cele şase să trebuiască să dea avize şi aprobări e o nebunie”, a spus Băsescu.

Traian Băsescu
Traian Băsescu: „Bucureştiul a fost distrus de Adrian Năstase, când a spart bugetul Primăriei. Eu aş ieşi în stradă”

Băsescu, despre șansele coaliției

La observația moderatoarei că, așa cum a descris situația, șansele ca actuala coaliție să adopte măsurile stabilite de ea sunt reduse, dat fiind că fiecare partid își urmărește propriul interes, Traian Băsescu a răspuns tranșant: „Da doamnă, sunt partide care n-au nicio jenă să pună mult deasupra intereselor ţării interesele de partid şi ale clientelei politice. Deci, în momentul de faţă, partidele nu servesc interesul naţional. Poate să se supere oricine vrea, dar partidele nu servesc electoratul sau poporul despre care spun că «noi murim de dragul poporului». Nu! Nu le pasă decât de locurile lor călduţe, de locurile pentru clientelă, nu le pasă cât costă nevoia asta de a-şi servi clientela politică”.

Fostul preşedinte Traian Băsescu a mai spus că, în aceste condiţii, dat fiind că nu avem o altă formulă politică de organizare în afară de partide, trebuie „să alegem mai responsabil atunci când alegem”.

