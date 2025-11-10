Băsescu: România e sat fără câini şi e la mâna corupţilor, este infestată de corupţie la nivel înalt în structurile statului

Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat despre recentele cazuri de corupţie că în momentul de faţă, România e sat fără câini şi e la mâna corupţilor.

El a mai spus că este ultimul moment când mai putem face ceva, pentru că ţara este infestată de corupţie la nivel înalt în structurile statului şi oricât s-ar da cu capul de pereţi şi unii şi alţii, corupţia trebuie trecută în strategia de securitate naţională ca risc la adresa securităţii naţionale.

”Deocamdată avem o discuţie, să fim foarte clari, nu avem bani daţi. Avem şi la cabinetul primului ministru o întâmplare nefericită, cu unul care promite 1,5 milioane de euro, eu sunt convins că pentru Partidul Naţional Liberal, nu pentru premier. Se pare că e răspândită chestiunea asta, penetrarea până la vârful structurilor statului şi bani”, a spus Traian Băsescu, la TVR INFO, despre recentele cazuri de corupţie la nivel înalt.

El a precizat că ”este ultimul moment când mai putem face ceva, pentru că ţara este infestată de corupţie la nivel înalt în structurile statului şi oricât s-ar da cu capul de pereţi şi unii şi alţii, corupţia trebuie trecută în strategia de securitate naţională ca risc la adresa securităţii naţionale”.

Critici la adresa procurorilor și a modului de instrumentare a dosarelor

”Aici suntem. Sigur, poate nu cu mijloacele cu care s-a făcut în timpul meu, că nici eu n-am agreat spectacolul care l-a făcut Kovesi în faţa DNA-ului sau transmiterea de documente din dosare către presă, înainte ca dosarul să fie gata sau public. O dată cu arestarea, se transmitea în presă. Nici acum nu e mai altfel, pentru că astea-s documente din dosare aflate la DNA în lucru, nu-s dosare transferate deja instanţelor, unde ar deveni oarecum publice. Este clar că au fost folosite în favoarea cuiva, nu ştiu în favoarea cui, dar procurorii au dat drumul la documente din dosare, în faza de urmărire penală, ceea ce nu e în regulă”, a precizat Băsescu.

Întrebat dacă are legătură cu campania pentru primărie, Băsescu a răspuns: ”Este posibil. Am avut mari dubii asupra acestui lucru, dar acum, când văd cum evoluează lucrurile, parcă are legătură cu campania şi nu e în regulă. (..) Eu nu spun că omul ăsta nu ştie ce spune, dar, prin ce spune, vedem cum se întâmplă să pierdem investitori. Dacă ăsta intră şi se bagă în zona Rheinmetall, cu investiţia, păi pleacă nemţii de aici de nu ne vedem, fără să ne explice de ce, se duc în Ungaria, în Bulgaria, în Polonia. Deci ăsta e tipul de oameni care distrug intenţiile de investiţii, în România”, a explicat Băsescu.

Potrivit lui Băsescu, în momentul de faţă, România nu are decât o singură structură care poate culege informaţii de peste tot şi culege, dar nu le dă şi nici nu le aprofundează, pentru că i s-a spus: n-aveţi voie.

”Va trebuit găsită o formulă ca informaţiile şi unele din dovezi, ce poate captura ca probă SRI-ul, să fie capturate şi transmise procurorilor. Altfel, n-avem cum să luptăm eficient, pentru că nu avem o altă instituţie cu acoperire totală, la nivelul ţării. (..) Problema este că, în momentul de faţă, România e sat fără câini şi e la mâna corupţilor”, a subliniat Băsescu.

