Băsescu: România e sat fără câini şi e la mâna corupţilor, este infestată de corupţie la nivel înalt în structurile statului

Stiri actuale
10-11-2025 | 07:03
Traian Basescu, PRO TV
PRO TV

Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat despre recentele cazuri de corupţie că în momentul de faţă, România e sat fără câini şi e la mâna corupţilor.

autor
Mihaela Ivăncică

El a mai spus că este ultimul moment când mai putem face ceva, pentru că ţara este infestată de corupţie la nivel înalt în structurile statului şi oricât s-ar da cu capul de pereţi şi unii şi alţii, corupţia trebuie trecută în strategia de securitate naţională ca risc la adresa securităţii naţionale.

”Deocamdată avem o discuţie, să fim foarte clari, nu avem bani daţi. Avem şi la cabinetul primului ministru o întâmplare nefericită, cu unul care promite 1,5 milioane de euro, eu sunt convins că pentru Partidul Naţional Liberal, nu pentru premier. Se pare că e răspândită chestiunea asta, penetrarea până la vârful structurilor statului şi bani”, a spus Traian Băsescu, la TVR INFO, despre recentele cazuri de corupţie la nivel înalt.

El a precizat că ”este ultimul moment când mai putem face ceva, pentru că ţara este infestată de corupţie la nivel înalt în structurile statului şi oricât s-ar da cu capul de pereţi şi unii şi alţii, corupţia trebuie trecută în strategia de securitate naţională ca risc la adresa securităţii naţionale”.

Critici la adresa procurorilor și a modului de instrumentare a dosarelor

”Aici suntem. Sigur, poate nu cu mijloacele cu care s-a făcut în timpul meu, că nici eu n-am agreat spectacolul care l-a făcut Kovesi în faţa DNA-ului sau transmiterea de documente din dosare către presă, înainte ca dosarul să fie gata sau public. O dată cu arestarea, se transmitea în presă. Nici acum nu e mai altfel, pentru că astea-s documente din dosare aflate la DNA în lucru, nu-s dosare transferate deja instanţelor, unde ar deveni oarecum publice. Este clar că au fost folosite în favoarea cuiva, nu ştiu în favoarea cui, dar procurorii au dat drumul la documente din dosare, în faza de urmărire penală, ceea ce nu e în regulă”, a precizat Băsescu.

Citește și
Traian Basescu
Traian Băsescu: „Congresul PSD-ului a fost atât de greţos. N-aveau nevoie de 3.000 de oameni”

Întrebat dacă are legătură cu campania pentru primărie, Băsescu a răspuns: ”Este posibil. Am avut mari dubii asupra acestui lucru, dar acum, când văd cum evoluează lucrurile, parcă are legătură cu campania şi nu e în regulă. (..) Eu nu spun că omul ăsta nu ştie ce spune, dar, prin ce spune, vedem cum se întâmplă să pierdem investitori. Dacă ăsta intră şi se bagă în zona Rheinmetall, cu investiţia, păi pleacă nemţii de aici de nu ne vedem, fără să ne explice de ce, se duc în Ungaria, în Bulgaria, în Polonia. Deci ăsta e tipul de oameni care distrug intenţiile de investiţii, în România”, a explicat Băsescu.

Potrivit lui Băsescu, în momentul de faţă, România nu are decât o singură structură care poate culege informaţii de peste tot şi culege, dar nu le dă şi nici nu le aprofundează, pentru că i s-a spus: n-aveţi voie.

”Va trebuit găsită o formulă ca informaţiile şi unele din dovezi, ce poate captura ca probă SRI-ul, să fie capturate şi transmise procurorilor. Altfel, n-avem cum să luptăm eficient, pentru că nu avem o altă instituţie cu acoperire totală, la nivelul ţării. (..) Problema este că, în momentul de faţă, România e sat fără câini şi e la mâna corupţilor”, a subliniat Băsescu.

O armată cât o țară și uluitorul oraș subteran de sub Helsinki. Pentru finlandezi, pregătirea de război face parte din viață

Sursa: News.ro

Etichete: traian basescu,

Dată publicare: 10-11-2025 07:03

Articol recomandat de sport.ro
Cu un cablu de telefon în nas, fostul sportiv a mințit că are cancer și a obținut o mică avere: „Eram înglodat în datorii”
Cu un cablu de telefon în nas, fostul sportiv a mințit că are cancer și a obținut o mică avere: „Eram înglodat în datorii”
Citește și...
Băsescu: Americanii trebuie să aibă în vedere că, atunci când le-a fost greu, ne-am dus după ei în Afganistan şi Irak
Stiri actuale
Băsescu: Americanii trebuie să aibă în vedere că, atunci când le-a fost greu, ne-am dus după ei în Afganistan şi Irak

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat că reducerea trupelor americane din România nu indică o lipsă de interes față de țara noastră și a amintit că România i-a sprijinit pe americani în Afganistan și Irak.

Traian Băsescu: „Congresul PSD-ului a fost atât de greţos. N-aveau nevoie de 3.000 de oameni”
Stiri Politice
Traian Băsescu: „Congresul PSD-ului a fost atât de greţos. N-aveau nevoie de 3.000 de oameni”

Fostul preşedinte al României, Traian Băsescu, cataloghează drept „greţos” congresul organizat vineri de PSD, în cadrul căruia Sorin Grindeanu a candidat singur şi a fost ales preşedinte al formaţiunii.

 

30 de ani de PRO TV. 2000 - Ion Iliescu revenea la Cotroceni, iar Traian Băsescu cucerea Bucureștiul
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2000 - Ion Iliescu revenea la Cotroceni, iar Traian Băsescu cucerea Bucureștiul

Retrospectiva Știrilor PRO TV a ajuns în anul 2000 – România pășea în noul mileniu cu inima strânsă, dar cu ochii plini de speranță.

Traian Băsescu, despre rezultatul alegerilor din R. Moldova: Omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele – votul
Stiri Politice
Traian Băsescu, despre rezultatul alegerilor din R. Moldova: Omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele – votul

Omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele - votul, a transmis, luni, fostul preşedintele Traian Băsescu, în contextul alegerilor parlamentare care au avut loc în Republica Moldova.

Traian Băsescu: „Dacă socialiștii ar controla Parlamentul de la Chișinău, R. Moldova ar deveni un vecin incomod”
Stiri actuale
Traian Băsescu: „Dacă socialiștii ar controla Parlamentul de la Chișinău, R. Moldova ar deveni un vecin incomod”

Traian Băsescu avertizează că o victorie a socialiștilor pro-ruși în Republica Moldova ar face din țară „un vecin extrem de incomod”.

Recomandări
O armată cât o țară și uluitorul oraș subteran de sub Helsinki. Pentru finlandezi, pregătirea de apărare face parte din viață
Romania, te iubesc!
O armată cât o țară și uluitorul oraș subteran de sub Helsinki. Pentru finlandezi, pregătirea de apărare face parte din viață

  „Pe aici nu se trece! Lecția finlandeză” - partea a III-a. Finlanda are o strategie de apărare totală, potrivit căreia toți cetățenii au un rol în cazul unui atac inamic.

Directorul BBC şi şefa serviciului de ştiri au demisionat după ce au fost acuzați de manipularea unui discurs al lui Trump
Stiri externe
Directorul BBC şi şefa serviciului de ştiri au demisionat după ce au fost acuzați de manipularea unui discurs al lui Trump

Directorul general al radioteleviziunii BBC, Tim Davie, şi şefa serviciului de ştiri, Deborah Turness, au demisionat duminică după ce un documentar al BBC a indus în eroare publicul prin editarea unui discurs al preşedintelui Donald Trump, scrie Reuters.

30 de ani de PRO TV. 2004 - Anul în care România a intrat în NATO și are loc explozia devastatoare de la Mihăilești
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2004 - Anul în care România a intrat în NATO și are loc explozia devastatoare de la Mihăilești

Anul 2004 a fost unul de cotitură. Un an în care românii și-au luat viața în propriile mâini, unii plecând să muncească în străinătate, alții rămânând acasă, convinși că țara poate merge mai departe.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 09 Noiembrie 2025

30:16

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 23

41:37

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 24

21:39

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 9

20:34

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28