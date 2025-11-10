Ce spune Traian Băsescu despre candidații la alegerile pentru funcția de primar al Bucureștiului. Atac la Daniel Băluță

Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat, duminică, despre alegerile din Capitală, că va merge să voteze, dar că pronostic de câştigător nu are.

El a spus însă că se bucură că sunt candidaţi puternici, din care trei cu experienţă în administraţie, cu referire la Ciprian Ciucu, Daniel Băluţă şi Cătălin Drulă.

„Sigur o să votez. Mă uit aşa, e o competiţie bună. Avem doi primari de sector care au obţinut scoruri bune la realegere, Ciucu şi Băluţă. Avem un fost ministru al Transporturilor, pe domnul Drulă. Deci avem trei candidaţi cu experienţă în administraţie”, a declarat fostul preşedinte la TVR INFO, despre alegerile parţiale pentru Primăria Municipiului Bucureşti.

El a precizat că nu şi-ar dori, totuşi, ca domnul Drulă să pună în aplicare ceea ce a auzit în ultimele zile, şi anume că metroul ar trebui să treacă la Capitală. „Eu ştiu complexitatea metroului şi problemele pe care le are. Este un metrou cu multe probleme. (...) Primăria Capitalei nu poate gestiona metroul şi nici investiţiile care ţin de acesta”, a spus el.

Întrebat ce pronostic are, Traian Băsescu a afirmat: „Pronostic de câştigător nu am, dar mă bucur că sunt candidaţi puternici. Am mai avea şi un candidat care ar stârni entuziasmul suveraniştilor, dar şi pe al PSD-ului. Şi mă tem că doamna Alexandrescu va lua mult din electoratul PSD din Bucureşti.”

Întrebat dacă PSD ar putea să joace la două capete la aceste alegeri, Băsescu a arătat că „a jucat tot anul trecut la două capete”. „Aduceţi-vă aminte că am aflat cu toţii că au dat voturi lui Georgescu, că au dat voturi lui mai ştiu eu cui, şi a pierdut candidatul lor. (...) Dar, de data asta, cred că toţi sunt disperaţi să obţină o confirmare. Şi PSD-ul, şi PNL-ul, şi USR-ul — toţi îşi doresc o victorie”, a menţionat Băsescu.

Despre Sorin Grindeanu, Traian Băsescu a spus că „s-ar putea să nu fie atât de vesel, dacă Băluţă câştigă”. „Ei au acest obicei să-şi saboteze propriul candidat. S-a văzut anul trecut: au votat pentru Georgescu, au votat pentru Simion, nu pentru Ciolacu, l-au lăsat pe bietul om în afara turului doi. Deci, a spune că avem de unde alege”, a arătat Traian Băsescu.

Fostul preşedinte a comentat şi afirmaţia lui Daniel Băluţă potrivit căreia el ar fi „cel mai antisistem candidat”. „Băluţă este expresia ticăloşiei gestionării Bucureştiului. Guvernul domnului Ciolacu nu a dat bani Primăriei Capitalei să refacă pasajul de la Unirii, i-a dat domnului Băluţă, la sector, ca să se umple de glorie, ca şi cum el ar fi făcut această investiţie. Dar nu e corect. Aceea este o infrastructură care ţine de Primăria Capitalei. Deci, nu ştiu cât este de antisistem, dar cu mâna întinsă la sistem a stat şi încearcă să valorifice banii pe care i-a primit de la sistem”, a spus Băsescu.

Băsescu a mai declarat că nu crede că se va mai repeta situaţia în care un viitor primar să ajungă preşedinte.

„Să ştiţi, eu cred că au fost două excepţii — eu şi Nicuşor — dar nu cred că se va repeta foarte curând această experienţă. Nu cred că va fi o condiţie să fii primar general pentru a deveni preşedinte al României. Până la urmă, şi bucureştenii o să spună: «Stai, băi, frate, noi vă alegem aici şi voi plecaţi la Cotroceni? Ia staţi cuminţi!» Deci cred că e prematur să discutăm despre viitorul preşedinte pornind de la Primăria Capitalei, mai ales că, după părerea mea, Nicuşor va avea două mandate”, a arătat Băsescu.

