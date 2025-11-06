Bolojan: „Dacă nu adoptăm reforma administrației, bugetul pe 2026 nu va putea fi construit sănătos”

06-11-2025 | 20:57
Ilie Bolojan
Inquam Photos / George Calin

Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, că speră că, până la sfârşitul acestei luni, vor rezolva aceste pachete de reformă restante, privind administraţia publică şi reforma pensiilor magistraţilor. 

Vlad Dobrea

”Adoptarea acestor pachete este o necesitate, dacă vrem ca anul viitor să ne reducem cheltuielile, să ne încadrăm într-o ţintă de buget care să se apropie de 6%, pentru a recâştiga încrederea, în aşa fel încât să ne scădem dobânzile la care le împrumutăm, pentru că, dacă nu ne reducem dobânzile la care le împrumutăm, gândiţi-vă că anul viitor vom plăti dobânzi care se ridică la aproximativ 60 de miliarde de lei, ceea ce reprezintă 3% din PIB. Deci din tot ce avem ca deficit, aproape jumătate reprezintă doar costul dobânzilor, este un buget enorm. Pentru a reduce aceste dobânzi, trebuie să dăm senzaţia, nu doar să o dăm, ci chiar să o facem, că suntem o ţară bine administrată, că nu ne risipim banii, cei pe care îi încasăm, trebuie să îi încasăm, iar aceste pachete sunt obligatorii de adoptat”, a declarat premierul Ilie Bolojan, la Digi24.

”Eu sper că, până la sfârşitul acestei luni, vom rezolva aceste pachete, în sensul în care reforma administraţiei publice, locale şi centrale este şi o necesitate. Am avansat în toată această perioadă. Discuţiile s-au lungit, că niciodată restructurările nu se fac cu aplauze, nici la scară mică, nici la scară mare, dar sper că în perioada următoare vom ajunge la o soluţie în aşa fel încât, înainte de aprobarea bugetului, să avem pachetul pe administraţie adoptat. Dacă nu adoptăm pachetul pe administraţie, practic bugetul nu va putea fi construit în mod sănătos pe anul viitor, pentru că el se bazează pe legile care sunt în vigoare”, a mai spus şeful Executivului.

Bolojan a menţionat că nu mai ne putem permite să finanţăm, în măsura în care am finanţat până acum, cheltuieli care nu se justifică, nici în administraţia centrală, nici în administraţia locală.

”La fel este şi cu cele două proiecte care, practic, în momentul de faţă, sunt blocate prin deciziile Curţii constituţionale. Este un pachet fiscal, unde, înţeleg că două din articole au fost declarate neconstituţionale. Vom aştepta motivarea, sper că în zilele următoare să apară, în aşa fel încât atât pe pachetul fiscal, cât şi pe pachetul pe magistraţi, să putem lua nişte decizii şi să revenim pentru a fi adoptate”, a adăugat premierul.

Ilie Bolojan
Ilie Bolojan: TVA-ul sau alte taxe nu vor creşte anul viitor, condiţia de bază, însă, este să construim un buget serios

Bolojan a subliniat că aceste proiecte ”au atât efecte care ţin de încasarea veniturilor la buget, dar şi efecte de echitate socială, de minimă justiţie social”. Întrebat dacă îşi va asuma răspunderea pe aceste proiecte, premierul a spus că unul dintre ele, cel puţin cel fiscal, poate fi adoptat printr-o procedură parlamentară rapidă.

”Din punctul meu de vedere, pachetul pentru administraţie nu poate fi trecut decât prin angajarea răspunderii Guvernului, pentru că este un pachet complex cu foarte multe propuneri, care, dacă nu rămân într-o formă coerentă, este afectată reforma în administraţie. El nu înseamnă doar reducerea de personal, înseamnă foarte multe alte lucruri, creşterea capacităţii administraţiei în a încasa impozitele, transferul de competenţe, de responsabilităţi, transformarea ei într-una eficientă, în serviciul cetăţeanului”, a explicat premierul.

Bolojan a mai spus că pe pachetul pensiilor magistraţilor, vor lua o decizie într-o săptămână, maxim două, arătând că ” este o necesitate”. ”Deciziile de tipul acesta se iau în coaliţie, cu toţi colegii de faţă, deci cu toţi preşedinţii de partide”, a menţionat Ilie Bolojan.

