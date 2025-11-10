Traian Băsescu: „Bucureştiul a fost distrus de Adrian Năstase, când a spart bugetul Primăriei. Eu aş ieşi în stradă”

10-11-2025 | 07:29
Traian Băsescu
Fostul președinte Traian Băsescu a afirmat că dezvoltarea și perspectiva Bucureștiului au fost compromise de Adrian Năstase, care, printr-o ordonanță, a divizat bugetul Primăriei Capitalei și l-a repartizat sectoarelor.

El a subliniat că orașul nu își va reveni până când acel act normativ nu va fi abrogat.

”Bucureştiul a fost distrus ca perspectivă şi ca formulă de dezvoltare de Adrian Năstase, pe care nu l-a făcut nimeni responsabil pentru ticăloşia pe care a făcut-o la Bucureşti. Adrian Năstase, în timpul mandatului meu, în 2006, erau şase primari de sectoare PSD şi eu eram al şaptelea primar, care nu era PSD, a emis o ordonanţă de urgenţă prin care a spart bugetul Primăriei Capitalei şi l-a împărţit la şase judeţe şi a lăsat şi primăriei Capitalei bani să plătească subvenţia la RATB, subvenţia la Radet, şi îi mai rămâneau ceva bani”, a spus fostul preşedinte, la TVR INFO.

Potrivit lui Băsescu, ”Bucureştiul nu îşi va reveni până când nu se abrogă acel act normativ prin care Adrian Năstase a sacrificat un oraş, din dorinţa ca el să nu-şi facă mandatul.

”Bucureştiul poate reveni la forma iniţială, prin abrogarea actului normativ emis de Năstase. În plus, Bucureştiul trebuie să devină Bucureştiul metropolitan. Ilfovul trebuie inclus în Bucureşti pentru că Bucureştiul nu mai are spaţiu de dezvoltare. Ilfov are suficient teren să se poată produce dezvoltarea durabilă a Capitalei şi sunt convins că şi cei din Ilfov ar vrea să fie locuitori ai Capitalei, până la urmă”, a subliniat el.

accident
Imagini dramatice în Dolj: doi șoferi au murit pe loc după ce unul ar fi pierdut controlul mașinii jucându-se pe telefon

„Eu aș ieși în stradă”

Băsescu a mai menţionat că ”problema Bucureştiului este că, oricine va fi ales, va avea această mare problemă, şi anume că Primăria Capitalei va avea marele bulevarde, transportul public, va avea încălzirea, va avea apa, iar sectoarele vor folosi banii să facă panseluţe, să pună băncuţe, să schimbe borduri şi se vor risipi banii, în loc să fie utilizaţi”.

Eu, dacă aş fi în locul bucureştenilor m-aş revolta şi, dacă ar fi o revoltă pe tema asta, eu aş ieşi în stradă”, a adăugat Băsescu.

Despre referendumul recent, validat prin vot de bucureşteni, Băsescu a spus că ”nu s-a întâmplat nimic, pentru că oamenii politici nu dau doi bani pe ce votează poporul”.

”Cum să-i spui unui partid, când vedem cu toţii că ajung traficanţii de influenţă până la cel mai înalt nivel, să dea milioane? Cum să accepte primarii de sectoare o astfel de transformare, când au sutele de milioane la mâna lor, la pixul lor, care sunt sute de milioane bănoase? Deci, aici bucureştenii ar trebui să nu mai tolereze această bazjocură”, a completat el.

Băsescu a explicat că, înainte de această iniţiativă catastrofală a lui Adrian Năstase, Consiliul General stabilea sarcini pentru sectoare şi le aloca sume cu care să realizeze acele sarcini care erau obiective în continuarea obiectivelor Primăriei Capitalei şi se lucra normal. ”Nu există nicio capitală cu mai mult de un buget. Bucureşti e singura capitală cu şapte bugete”, a afirmat el.

Militarii NATO au transformat râul Mureș într-un câmp de luptă. Un pod pentru tancuri, construit de soldați din trei țări

