Băsescu: „Nu-i nicio reformă a administraţiei reducerea de personal. E enervant de naivă abordarea sau e o păcăleală”

10-11-2025 | 07:33
Traian Băsescu
Getty

Traian Băsescu a afirmat duminică, referindu-se la reforma administraţiei, că reducerea de personal nu reprezintă o reformă reală, ci doar o optimizare a cheltuielilor.  

Mihaela Ivăncică

El a subliniat că o veritabilă reformă înseamnă comasarea judeţelor şi regionalizarea, realizabile fără schimbarea Constituţiei.

”Nu-i nicio reformă a administraţiei, reducerea de personal. Asta e o optimizare de cheltuieli. Reforma administrativă înseamnă comasarea judeţelor, regionalizarea, şi regionalizare se poate face fără nicio modificare constituţională. Este suficient ca acea regiune formată din 4, 5, 6 judeţe să-i spui judeţ. Pentru că asta e unitatea administrativă din Constituţie judeţ. De asemenea, nu poţi să laşi la nesfârşit comunităţi care nu se pot autosustine. Trebuie comasate, în aşa fel încât să aibă venituri să plătească salariul primarului, salariul viceprimarului, salariul consilierilor, salariul contabilului a personalului primăriei. Deci asta ar însemna reformă. Restul e o poveste, reducere de personal”, a declarat Traian Băsescu, la TVR INFO.

El s-a referit şi la ”aşa-zisă reformă a aparatului central, reducem cei 10%”.

”În primul rând nu vor reduce. Mă întreb cum reducem 15% sau 10% în administraţia locală, în condiţiile în care o primărie a descentralizat serviciile sau a creat companii care unele s-au şi privatizat şi sunt în contract cu primăria, iar altele au ţinut serviciile în interiorul primăriei. Deci, una are 1000 de salariaţi pentru că are serviciile în interior, alta are 120 de salariaţi, pentru că a externalizat serviciile. Cum reduci 10% în condiţiile astea?”, a precizat Traian Băsescu.

Fostul preşedinte a arătat că ”e enervant de naivă abordarea sau e o păcăleală”.

”E o reducere de personal care nici măcar nu se va aplica la toţi”, a menţionat Băsescu.

