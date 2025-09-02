”TOP 5” municipii în România care ar trebui să concedieze cei mai mulți oameni din administrația locală, la o reducere de 40%

02-09-2025 | 13:55
Guvernul a prezentat, marți, o simulare de calcul privind reducerea numărului de posturi din administrația publică locală, care are drept scop scăderea cheltuielilor din aparatul de stat.

Cristian Matei

Planul Executivului condus de Ilie Bolojan este să modifice prin lege, numărul maxim de angajați pe care îi poate avea o UAT (unitate administrativ-teritorială). O primărie sau un consiliu județean are un plafon maxim de posturi, în funcție de numărul de locuitori.

În prezent, există administrații locale din România care NU au toate posturile ocupate, astfel că, după aplicarea noi organigrame - care nu a fost încă agreată de coaliția de guvernare - unele primării vor putea angaja personal, în timp ce altele vor fi obligate să aplice măsuri de concedieri.

Potrivit liberalilor, în prezent, cumulat, la nivel național, potrivit legii actuale, se pot organiza cel mult 180.000 de posturi, însă există doar 158.500 de posturi înființate.

Sunt primării/consilii județene care nu și-au construit organigramele la plafonul maxim. Astfel, astăzi, numărul total de posturi stabilite prin organigramele autorităților locale este de 158.500 de posturi, rotunjit. Se observă că numărul de posturi înființate prin organigrame este cu aproximativ 23% mai mic decât plafoanele maxime stabilite”, a transmis, recent, prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu.

Mai mult decât atât, conform sursei citate, nu toate posturile din organigrame sunt ocupate: ”Numărul de posturi ocupate în administrațiile locale este de 127.500, rotunjit”.

Având în vedere aceste informații, Guvernul Bolojan a prezentat, marți, o simulare de reducere cu 40 % raportată la plafonul maxim legal, și nu la posturile care sunt ocupate.

ȘtirileProTV.ro vă prezintă o centralizare a acestor informații furnizate de Guvernul României.

”TOP 5” Consilii Județene în România cu reduceri de posturi

Iată care sunt ”TOP 5” Consilii Județene în România care ar trebui să reducă numărul de posturi ocupate, la o simulare de reducere cu 40 %:

- Argeș - ar trebui să reducă 162 posturi din 681 ocupate în prezent
- Neamț - ar trebui să reducă 161 posturi din 512 ocupate în prezent
- Mureș - ar trebui să reducă 135 posturi din 647 ocupate în prezent
- Prahova - ar trebui să reducă 130 posturi din 695 ocupate în prezent
- Brașov - ar trebui să reducă 123 posturi din 639 ocupate în prezent

”TOP 5” Consilii Județene unde s-ar putea face angajări, la o simulare de reducere a numărului de posturi cu 40 %:

- Iași - ar putea angaja 438 posturi, acum fiind ocupate 189
- Constanța - ar putea angaja 390, acum fiind ocupate 182
- Olt - ar putea angaja 218, acum fiind ocupate 131
- Timiș - ar putea angaja 126 posturi, acum fiind ocupate 476
- Ilfov - ar putea angaja 121, acum fiind ocupate 337

TOP 5 municipii care ar putea să angajeze personal:

- Tulcea are 233 posturi ocupate și ar mai putea să angajeze 194
- Brăila are 405 posturi ocupate si ar mai putea să angajeze 174
- Bacău are 461 posturi ocupate și ar mai putea să angajeze 167
- Târgoviște are 401 posturi ocupate și ar mai putea să angajeze 103
- Slatina are 296 posturi ocupate și ar mai putea să angajeze 97

TOP 5 municipii care ar trebui să reducă din personal:

- Ploiești are 904 posturi ocupate și ar trebui să reducă 217 posturi
- Pitești are 808 posturi ocupate și ar trebui să reducă 202 posturi
- Târgu Mureș are 717 posturi ocupate și ar trebui să reducă 187 posturi
- Suceava are 678 posturi ocupate și ar trebui să reducă 178 posturi
- Baia Mare are 706 posturi ocupate și ar trebui să reducă 151 posturi

Care este situația în București

Iată ce s-ar întâmpla în București la o simulare de reducere cu 40 %, raportată la plafonul maxim legal, și nu la posturile care sunt ocupate în prezent.

Astfel, la nivelul administrației centrale (PMB), al Primăriei Capitalei, din 3140 posturi care sunt ocupate în prezent, ar trebui reduse un total de 13 posturi.

La nivelul sectoarelor, în total sunt 5323 posturi ocupate și mai pot fi înființate 76 de posturi în total:

- sector 1 - număr de posturi ocupate în prezent 596, astfel că se mai pot ocupa 141 de posturi
- sectorul 2 - număr de posturi ocupate în prezent 1230, ar trebui reduse 309 de posturi
- sectorul 3 - număr de posturi ocupate în prezent 1250, ar trebui reduse 168 de posturi
- sectorul 4 - număr de posturi ocupate în prezent 426, astfel că mai pot fi înființate 434 de posturi
- sectorul 5 - număr de posturi ocupate în prezent 573, astfel că mai pot fi înființate 197 de posturi
- sectorul 6 - număr de posturi ocupate în prezent 1248, ar trebui reduse 219 de posturi

Situația din UAT-uri la nivel general

În acest moment, conform legilor în vigoare, numărul maxim de posturi în administrațiile locale este de 189.808, dintre care sunt ocupate efectiv doar 128.884.

Dacă plafonul maxim va fi redus cu 40%, rezultă că autoritățile locale, per total (unele vor putea angaja, altele vor fi obligate să dea afară), vor trebui să renunțe la 2.022 de angajați.

Dată publicare: 02-09-2025 13:47

