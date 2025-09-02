Bolojan are „soluția” pentru bugetarii concediați: ”Loc de muncă în privat. Sunt foarte multe posturi libere”

"130.000 de angajaţi efectiv în administraţia publică locală, din care, aşa cum v-am spus, se vede evident că o parte sunt în plus. De ce? Pentru că primării identice, cu probleme identice, cu număr de locuitori identici, au număr de angajaţi diferiţi şi primăria cu numărul de angajaţi mai mic merge cel puţin la fel de bine ca primăria supradimensionată, doar că banii pe care îi primeşte îi foloseşte în mod direct pentru cetăţeni. 10% înseamnă 13.000 de posturi. Se poate face un calcul pentru 5%, pentru 15%. În momentul de faţă, mediul privat din România, din foarte multe locuri, nu are pe cine angaja", a afirmat Bolojan, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria, întrebat în legătură cu impactul pe care îl vor avea asupra şomajului concedierile din administraţia publică locală.

În opinia sa, cu cât sunt făcute aceste reduceri mai repede, cu atât vor fi economisiţi mai mulţi bani de la statul român, nu va exista situaţia de a creşte taxe şi impozite şi vor continua investiţii care vor genera locuri de muncă.



"Dacă nu ne reducem cheltuielile, nu vom putea asigura investiţiile în ritmul pe care îl dorim. Acelea sunt locuri de muncă reale, în care se câştigă bani în mod cinstit", a adăugat premierul.

Întrebat asupra calculului pe care Guvernul l-a făcut privind şomajul, Ilie Bolojan a arătat: "V-am spus că societăţile comerciale private au posibilitatea să angajeze o mare parte din aceşti oameni, pentru că este nevoie pe piaţa forţei de muncă private şi, ştiţi asta, în toată România, de angajaţi".

De asemenea, întrebat în legătură cu reducerile de personal care se vor face din aparatul propriu al premierului, el a răspuns: "Din punctul meu de vedere, pe baza informaţiilor pe care le avem, reducerea de personal la Cancelarie va depăşi 30%, se va apropia de 40%".

