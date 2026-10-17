Părerile în interiorul partidului sunt împărţite. În timp ce unii cer respingerea „Guvernului Niculescu”, astfel încât să se ajungă la alegeri anticipate, alţii cer votarea noului Executiv pentru a pune capăt crizei politice. PNL Iaşi anunţă sâmbătă, cu câteva ore înaintea şedinţei în care partidul urmează să decidă cu privire la poziţionarea faţă de „Guvernul Luca Niculescu”, că nu susţine învestirea noului Cabinet, decizia fiind luată în unanimitate de Biroul Politic Judeţean.

”PNL Iaşi consideră că soluţia legitimă pentru depăşirea blocajului politic rămâne constituirea unei majorităţi reformiste credibile sau, în absenţa acesteia, întoarcerea la votul cetăţenilor prin alegeri anticipate”, transmite filiala Iaşi a PNL.

"După ce am citit lista de miniştri şi programul, cred că Parlamentul ar trebui să respingă Guvernul Niculescu, iar preşedintele Nicuşor Dan să nu mai aibă altă cale decât alegerile anticipate", a scris, vineri, pe Facebook, deputatul liberal Octavian Oprea.

La rândul lui, preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Alin Tişe, unul dintre iniţiatorii Platformei Liberal Conservatoare din interiorul PNL, afirmă că, atunci când "ţara arde pentru că i-ai dat foc din aroganţă şi lipsă de măsură, nu te autoproclama pompier".

Liderul PNL Vrancea, deputatul Dragoş Ciobotaru, vorbeşte despre "cea mai dureroasă decizie".

"Dar parcă toată lumea a uitat un lucru esenţial: PSD a dărâmat Guvernul! Prin urmare, tot PSD ar trebui să îşi asume responsabilitatea pentru instalarea unui nou guvern. Am pornit de la ideea că trebuie să acceptăm votarea Guvernului Luca Niculescu, cu speranţa că va fi un guvern tehnocrat, în condiţiile în care nu există majorităţi politice clare. PSD a refuzat însă această variantă, declarând că nu va vota un guvern tehnocrat. Oare chiar nu contează pentru ei ce se întâmplă cu această ţară? Am ajuns, în schimb, la un guvern mixt, cu 11 miniştri PSD, în care vicepremierul şi ministrul Internelor este o persoană condamnată penal... pffff. Cum aş putea vota aşa ceva? Acesta este mesajul pe care îl voi transmite şi sâmbătă, în cadrul şedinţei Biroului Politic Naţional: PNL nu poate susţine acest guvern în aceste condiţii. Responsabilitatea nu poate fi aruncată pe masa liberalilor doar pentru a acoperi consecinţele deciziilor altora. A face acest lucru nu ar însemna responsabilitate, ci iresponsabilitate", a scris Ciobotaru pe Facebook.

"Nu poţi să dinamitezi guvernarea, să împingi ţara în criză, iar apoi să te întorci cu aerul salvatorului şi să ceri aplauze pentru că accepţi să stingi incendiul provocat chiar de tine! (...) Cine a provocat criza are, indiscutabil, vina absolută. Dar, apoi, cel care putea salva ţara şi opri criza, de ce nu a făcut-o? Să nu pozeze în salvator! (...) Când ţara arde, nu te autoproclami pompier. Răspunzi pentru focul pe care l-ai aprins", a scris, tot vineri, pe Facebook Alin Tişe, critic al preşedintelui PNL, Ilie Bolojan.

În urmă cu câteva zile acesta scria, într-un aşa-numit "Manifest" pe care l-a distribuit şi europarlamentarul PNL Rareş Bogdan, şi el critic al actualei conduceri a liberalilor: "Ajunge, Ilie! România are nevoie urgentă de un guvern! (...) Ilie, renunţă la aroganţă şi la sabotarea interesului naţional! România are nevoie urgentă de un guvern".

Ce spune Ilie Bolojan

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, transmitea joi că, pentru PNL, un vot pentru învestirea Guvernului Niculescu, adică pentru revenirea PSD la guvernare cu nume de la care nu ai aşteptări, ar putea să aibă nu doar costuri politice, ci şi personale, el arătând că partidul va lua decizia finală la sfârşitul acestei săptămâni.

Vineri seară, Bolojan a declarat că situaţia României se va complica şi mai mult în lipsa unui guvern cu puteri depline. El a precizat că, fără o rectificare bugetară, serviciile de bază nu vor mai putea funcţiona. Bolojan a dat drept exemplu ambulanţele care, fără motorina necesară, nu ar putea ajunge la cazurile medicale.

"Cu aceste puteri reduse, în aceste cinci luni de zile, am făcut maximum posibil în condiţiile date. Am închis absorbţia de fonduri europene prin programul PNRR, am trecut prin crizele pe care le-am avut în toată această perioadă, dar suntem în situaţia în care, dacă nu avem un guvern, intrăm în nişte complicaţii foarte mari. Asta înseamnă că servicii publice de bază, într-o perioadă relativ scurtă, nu vor mai putea funcţiona dacă nu li se alocă fondurile necesare", a declarat Ilie Bolojan, vineri seară, la Digi 24, potrivit News.ro.

El a mai spus că PSD îşi asumă persoanele pe care le propune pentru a face parte din Guvern, chiar dacă Marian Neacşu a fost condamnat penal, iar numele lui Florin Manole apare în scandalul cu zborul către Mykonos. "La ce vă aşteptaţi? Vă gândeaţi că doamna Olguţa Vasilescu o să o propună pe Andreea Chiş la Justiţie?", a afirmat Bolojan.

"Dacă PNL va da un vot de instalare, asta nu înseamnă că e un vot de susţinere sau că PNL ar gira componenţa unui astfel de guvern. Trebuie să recunoaştem că acest guvern, dacă va trece, este un guvern care se bazează pe deciziile preşedintelui României, care l-a nominalizat pe domnul Luca Niculescu în calitate de premier şi pe decizia PSD de a intra în guvern şi de a face propunere de miniştri. Aceasta este realitatea. Prin urmare, cei care au făcut aceste propuneri, PSD-ul şi le asumă", a declarat Ilie Bolojan.