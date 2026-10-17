Ilie Bolojan le-a transmis liberalilor, în ședința Biroului Politic Național al PNL, că partidul nu ar trebui să voteze învestirea Guvernului Luca Niculescu dacă ar face un calcul politic, dar le-a cerut să-l voteze citând „responsabilitatea” formațiunii, conform stenogramelor oferite de surse politice.

„Având în vedere și constrângerile economice și bugetare cu care se va confrunta orice guvern în anul următor, nu avem așteptări foarte mari”, le-ar fi spus Bolojan colegilor de partid, referindu-se la noul Executiv, format majoritar din membri ai PSD.

Potrivit stenogramelor din ședință, liderul PNL a invocat experiența colaborării cu o parte dintre persoanele nominalizate pentru funcțiile de miniștri, dar și abordările PSD, în contextul evoluțiilor politice din ultimii trei ani.

„Dacă am face exclusiv un calcul strict politic, Partidul Național Liberal nu ar trebui să voteze învestirea acestui guvern”, a afirmat Ilie Bolojan.

Bolojan: Încetarea provizoratului nu mai este o problemă de calcul politic, ci de responsabilitate

Președintele PNL a susținut că România se află de peste cinci luni într-o perioadă de provizorat, după ce Guvernul pe care l-a condus a fost demis printr-o moțiune de cenzură inițiată de PSD. În acest interval, Guvernul interimar pe care l-a condus a avut atribuții limitate, în timp ce a trebuit să gestioneze finalizarea PNRR, efectele războiului din Iran, creșterea prețurilor la combustibili și problemele din sectorul energetic.

Bolojan a avertizat că unele instituții publice se află la limita capacității de funcționare din cauza fondurilor bugetare insuficiente pentru a-și desfășura activitatea până la sfârșitul anului.

„Încetarea acestei stări de provizorat nu mai este, așadar, o problemă de calcul politic. Este, pur și simplu, o problemă de responsabilitate”, a declarat acesta.

Potrivit liderului PNL, situația necesită cel puțin o rectificare bugetară serioasă, care nu poate fi realizată prin ordonanță de urgență de un guvern interimar.

Problemele pe care le vede Bolojan de incapacitatea guvernului său de a face rectificarea bugetară

În fața liberalilor, Bolojan a vorbit despre rectificarea bugetară pe care guvernul interimar cu atribuții limitate pe care îl conduce nu o poate face și a dat exemplul unităților de primiri urgențe de la Spitalul Floreasca și de la Târgu Mureș, despre care a spus că au primit la începutul anului alocări bugetare mai mici decât în 2025. Potrivit cifrelor prezentate de acesta, unitatea de primiri urgențe de la Floreasca a avut o alocare inițială de sub cinci milioane de lei în 2026, față de peste zece milioane de lei în anul precedent. La Târgu Mureș, alocarea inițială a fost de sub patru milioane de lei, comparativ cu opt milioane de lei în 2025.

Bolojan a afirmat că unele unități au primit aproximativ 30% din fondurile necesare funcționării pe întregul an și a avertizat că, fără rectificări bugetare, acestea nu vor putea funcționa în condiții normale până la sfârșitul anului.

Liderul PNL a mai atras atenția asupra deficitului de finanțare cu care se confruntă Inspectoratele pentru Situații de Urgență și serviciile de ambulanță, inclusiv pe fondul scumpirii combustibililor.

Potrivit acestuia, prețurile la carburanți au crescut, în medie, cu 20-30% de la sfârșitul lunii februarie, ceea ce a determinat consumarea mai rapidă a alocărilor bugetare inițiale.

Echipa Știrilor ProTV a făcut o analiză a principalelor cheltuieli pe care guvernul viitor trebuie să le acopere la rectificarea bugetară, iar sistemul de sănătate se numără printre domeniile aflate într-o situație critică.

PNL decide dacă susține sau nu guvernul Niculescu

Declarațiile au fost făcute în contextul în care Biroul Politic Național al PNL s-a reunit sâmbătă pentru a stabili poziția partidului față de Guvernul propus de premierul desemnat Luca Niculescu, care urmează să ajungă la votul Parlamentului marți.

În interiorul partidului există opinii diferite. În timp ce unii liberali cer respingerea Guvernului, pentru a se ajunge la alegeri anticipate, alții susțin învestirea noului Executiv pentru a pune capăt crizei politice.

Înaintea ședinței, PNL Iași a anunțat că nu susține învestirea Cabinetului Niculescu. Decizia a fost luată în unanimitate de Biroul Politic Județean al filialei.

„PNL Iași consideră că soluția legitimă pentru depășirea blocajului politic rămâne constituirea unei majorități reformiste credibile sau, în absența acesteia, întoarcerea la votul cetățenilor prin alegeri anticipate”, a transmis organizația.

În acest context, Bolojan le-a reamintit colegilor că PNL are cea mai mare pondere dintre cele trei partide reprezentate în actualul guvern interimar și că, în consecință, poartă principala responsabilitate pentru ceea ce se întâmplă în această perioadă.