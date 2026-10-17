Între timp, Biroul Politic Județean al PNL Iași a decis în unanimitate să nu susțină învestirea Cabinetului, pe care îl consideră „controlat și dominat majoritar de Partidul Social Democrat”.

Ședința este programată să înceapă la ora 13:00 și se va desfășura online, relatează Agerpres.

Miercuri, grupurile parlamentare ale PNL au decis ca votul să fie în favoarea instalării Guvernului Niculescu, iar partidul să intre în Opoziție, fiind stabilită și posibilitatea încheierii unui acord cu premierul desemnat, Luca Niculescu, dar decizia finală va fi luată de Biroul Politic Național al partidului.

Joi, președintele PNL, premierul interimar Ilie Bolojan, a transmis un mesaj în care a arătat că un vot pentru învestirea Guvernului Niculescu, 'adică pentru revenirea PSD la guvernare', ar putea să coste politic partidul și pe el personal și că liberalii ar putea refuza, dar fără un Guvern funcțional, riscul de țară rămâne ridicat și nu pot face așa ceva României.

'Responsabilitatea reală nu este o formulă de discurs, ci măsura lucrurilor pe care le faci atunci când ești pus în situația să plătești un preț. Iar pentru Partidul Național Liberal, un vot pentru învestirea Guvernului Niculescu, adică pentru revenirea PSD la guvernare cu nume de la care nu ai așteptări, ar putea să ne coste nu doar politic, ci și personal. PNL este pus în situația de a deveni parte a soluției unei crize pe care nu numai că nu a provocat-o, dar în care a fost de la început o țintă, inclusiv prin atacurile repetate la care a fost supus', a scris Ilie Bolojan, pe pagina sa de Facebook.Liderul liberalilor a menționat că cea mai comodă variantă ar fi ca PNL să refuze și să fie radical, dar fără un Guvern funcțional riscul de țară rămâne ridicat și nu poate face așa ceva țării doar pentru a evita costul personal de imagine.

El a punctat că votul liberalilor pentru învestirea Cabinetului Niculescu nu ar însemna o susținere necondiționată.'Așadar, nu refacem coaliția și nu vom acorda în niciun caz o susținere necondiționată pentru învestitură.

Votul nu va fi unul de încredere. Votul va fi pentru ieșirea dintr-o criză lungă pe care România nu și-o mai permite. Responsabilitatea pentru echipa cu care va guverna îi aparține în exclusivitate premierului tehnocrat desemnat de către președintele României.

Și așa este și normal: domnia sa are datoria de a forma un Cabinet și o majoritate de învestire. Noi vom fi în opoziție și ne vom manifesta ca atare după potențiala învestitură', a subliniat Ilie Bolojan.

Președintele PNL a evidențiat că votul va fi și o ieșire din 'ipocrizie' și că 'cei care au doborât Guvernul, direct și indirect, își vor asuma acum guvernarea și soluțiile'.Bolojan a menționat că el și colegii săi sunt 'perfect conștienți' că, prin această posibilă decizie, PNL își asumă un risc politic.

'Știm că, de fiecare dată când Guvernul va face ceva greșit, vom putea fi acuzați din cauza acestui vot, chiar dacă opoziția noastră va fi completă. Nu ne putem pune însă mai presus de ceea ce cred că trebuie făcut. Primul criteriu al unei decizii nu poate fi ce ne convine. Când ai o mare răspundere, întâi faci ceea ce trebuie', a arătat Ilie Bolojan.Unii liberali și-au arătat nemulțumirea că PNL intră în Opoziție, alții au criticat posibilitatea de a vota Guvernul format din mai mulți miniștri de la PSD.Deputatul liberal Alina Gorghiu s-a întrebat dacă nu ar fi fost mai bine pentru PNL să fie votat Guvernul Veștea, în condițiile în care, în prezent, partidul decide să voteze un Cabinet PSD cu un premier tehnocrat, Luca Niculescu, și alege opoziția.Lucian Bode, deputat, a afirmat că ar fi preferat ca PNL să fie la putere și a spus că nu-și amintește, din vremea Guvernului Adrian Năstase, să fi fost vreun Guvern format dintr-un număr atât de mare de miniștri de la PSD, cum va fi cel propus de premierul desemnat Luca Niculescu.De asemenea, deputatul PNL Dragoș Ciobotaru a transmis că liberalii trebuie să ia cea mai dureroasă decizie și că PNL nu poate susține acest 'Guvern mixt, cu 11 miniștri PSD, în care vicepremierul și ministru al Internelor este o persoană condamnată penal'.

El a menționat că 'parcă toată lumea a uitat un lucru esențial: PSD a dărâmat Guvernul, prin urmare, tot PSD ar trebui să își asume responsabilitatea pentru instalarea unui nou Guvern'.

PNL Iași se opune învestirii Guvernului Niculescu

Biroul Politic Judeţean al PNL Iaşi, în urma consultării structurii de conducere a organizaţiei judeţene, s-a pronunţat, în unanimitate, să nu susţină învestirea Guvernului Niculescu, ''controlat şi dominat majoritar de Partidul Social Democrat''.

''Decizia exprimă poziţia fermă şi unitară a liberalilor ieşeni, care consideră că România nu poate ieşi din actuala criză politică printr-o formulă guvernamentală dependentă de PSD, partid care poartă o responsabilitate politică majoră pentru blocajele şi instabilitatea din ultimele luni'', se arată într-un comunicat al PNL Iaşi transmis sâmbătă AGERPRES.

PNL Iaşi consideră că o asemenea formulă de guvernare nu reprezintă o soluţie credibilă pentru România, ci riscă să prelungească o criză politică şi instituţională care afectează grav economia, încrederea investitorilor, stabilitatea financiară şi capacitatea statului de a-şi respecta angajamentele europene.

Componenţa propusă a viitorului Cabinet reprezintă, în sine, un motiv fundamental pentru care PNL Iaşi consideră imposibilă susţinerea sa, precizează sursa citată.

''Prezenţa unei persoane condamnate penal la conducerea unuia dintre cele mai importante portofolii guvernamentale ridică probleme grave de integritate şi credibilitate. La aceasta se adaugă nominalizări profund controversate: Florin Manole, căruia îi este imputată blocarea reformei salarizării unitare, zborurile Mykonos; Daniel Zamfir, cunoscut pentru atacurile sale politice agresive, discursul calomnios şi poziţionările radicale; Alexandru Rogobete, căruia îi sunt imputate întârzierile şi blocajele din proiectele de infrastructură spitalicească, inclusiv situaţia Institutului Regional de Boli Cardiovasculare din Iaşi şi pierderea a 2/3 din spitalele construite prin PNRR. Aceste nominalizări ridică întrebări serioase privind competenţa, responsabilitatea în administrarea banului public, respectul faţă de lege şi capacitatea reală de a conduce reformele de care România are nevoie. Nu se poate pretinde un vot de încredere pentru un Cabinet fără a oferi garanţii credibile privind integritatea şi performanţa celor care urmează să administreze resursele şi instituţiile statului'', transmit liberalii ieşeni.

Totodată, PNL Iaşi consideră că orice acord politic cu premierul desemnat ar echivala, în realitate, cu acordarea unui cec în alb PSD.

''Premierul desemnat nu dispune de un partid propriu şi nici de o bază parlamentară independentă, astfel încât capacitatea sa de a impune disciplina guvernamentală şi de a controla deciziile miniştrilor susţinuţi de PSD tinde spre zero. Nicio înţelegere personală şi nicio promisiune politică nu pot substitui garanţiile instituţionale că viitorul Guvern nu va deveni instrumentul unor noi abuzuri, cheltuieli clientelare şi decizii contrare interesului public. Din perspectiva PNL Iaşi, PSD poartă o responsabilitate politică esenţială pentru prăbuşirea formulei proeuropene de guvernare, prin acţiuni convergente cu AUR, şi pentru agravarea unuia dintre cele mai severe blocaje politice din ultimii 37 de ani. A oferi acum PSD controlul efectiv asupra guvernării, sub acoperirea unui premier fără susţinere politică proprie, ar însemna legitimarea tocmai a mecanismului care a produs criza. Un asemenea acord este inacceptabil'', mai spune PNL Iaşi.

Preşedintele PNL Iaşi, Alexandru Muraru, vicepreşedinte al PNL, a declarat că decizia organizaţiei Iaşi este una unanimă, fermă şi fără echivoc - nu susţine învestirea unui Guvern dependent de PSD.

''Nu putem accepta ca partidul care a contribuit decisiv la actuala criză politică să se prezinte astăzi drept salvatorul României. PSD a blocat soluţii de guvernare, a alimentat instabilitatea şi a transformat negocierile politice într-un instrument de şantaj şi conservare a puterii. România are nevoie de un Guvern reformist, proeuropean, capabil să restabilească disciplina bugetară, să accelereze reformele şi să ofere stabilitate. Nu are nevoie de un Guvern construit pentru a satisface interesele PSD şi pentru a perpetua un sistem politic care a compromis încrederea cetăţenilor. PNL nu poate fi folosit pentru legitimarea unei asemenea formule politice. Nu putem accepta ca, după ce PSD a contribuit la demolarea unei formule de guvernare proeuropene, inclusiv prin asocierea politică cu AUR, acelaşi partid să pretindă acum controlul asupra Guvernului şi să ceară liberalilor să îi garanteze supravieţuirea parlamentară'', a afirmat Muraru.

Potrivit acestuia, România nu poate fi guvernată pe baza unor garanţii personale care nu au în spate niciun mecanism real de control politic.

''Considerăm că actuala criză nu poate fi rezolvată prin compromisuri care sacrifică direcţia reformistă a ţării. România are nevoie de claritate, responsabilitate şi legitimitate democratică, nu de aranjamente politice de culise. Susţinem în continuare direcţia politică şi reformistă reprezentată de Ilie Bolojan şi considerăm că PNL trebuie să rămână consecvent angajamentelor sale faţă de români. Nu putem construi credibilitate politică prin renunţarea la propriile principii. PNL trebuie să rămână un partid al reformelor şi al responsabilităţii, nu o anexă parlamentară a PSD'', a transmis preşedintele PNL Iaşi.

Totodată, liberalii ieşeni consideră că soluţia legitimă pentru depăşirea blocajului politic rămâne constituirea unei majorităţi reformiste credibile sau, în absenţa acesteia, întoarcerea la votul cetăţenilor prin alegeri anticipate.

Premierul desemnat, Luca Niculescu, a depus joi seara, la Parlament, programul de guvernare și lista de miniștri a Cabinetului pe care îl propune, acesta fiind format din 18 miniștri, dintre care doi sunt miniștri delegați.

Audierile în comisiile parlamentare ale celor nominalizați în Guvern se vor desfășura luni și marți dimineața. Plenul reunit al Parlamentului pentru învestirea Guvernului Niculescu se va reuni marți, la ora 14:00.