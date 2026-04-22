"Deficitul total al României, calculat după metodologia europeană şi care include toate cheltuielile şi obligaţiile statului, a scăzut de la 9,3% în 2024 la 7,9% în 2025, potrivit datelor publicate de Eurostat. Această scădere importantă a venit din măsurile luate în a doua parte a anului trecut pentru reducerea cheltuielilor şi creşterea veniturilor, dar şi din folosirea fondurilor europene şi ajustarea investiţiilor din PNRR", a scris Bolojan, pe Facebook.

El a menţionat că România are în continuare cel mai mare deficit din Uniunea Europeană, dar a avut şi cea mai mare corecţie, iar "reducerea deficitului nu este un scop în sine, ci un pas necesar pentru a pune finanţele ţării pe baze sănătoase".

"De mulţi ani, România a cheltuit mai mult decât îşi permitea, iar datoria a crescut constant. Anul acesta, doar dobânzile pentru împrumuturile din trecut ajung la aproximativ 60 de miliarde de lei, echivalentul costului unei autostrăzi precum Autostrada Moldovei. Nu mai putea continua acest model. Acum începem să schimbăm această direcţie şi să recâştigăm controlul asupra economiei. Avem nevoie de această ajustare pentru ca economia să nu mai depindă de datorie scumpă, ci de investiţii, muncă şi competitivitate", a transmis premierul.

Ilie Bolojan a arătat că fiecare punct procentual redus din deficit, adică aproximativ 20 de miliarde de lei, înseamnă mai puţini bani plătiţi pe dobânzi şi mai mulţi bani pentru dezvoltare, infrastructură şi servicii publice.

"Cu cât corecţia este mai rapidă, cu atât mai repede poate începe o creştere economică sănătoasă, iar acest lucru se va vedea în nivelul de trai. În acelaşi timp, costurile de împrumut pentru România pot scădea. Este o perioadă dificilă, în care efortul este împărţit la nivelul întregii societăţi. Mulţumesc tuturor pentru răbdare şi sacrificiu. Datele Eurostat arată că direcţia este una corectă. Economia se stabilizează fără a pune presiune pe viitorul generaţiilor următoare. Ar fi păcat să ne întoarcem de unde am plecat", a mai adăugat şeful Guvernului.

Datele Eurostat publicate miercuri arată că datoria guvernamentală a României a urcat până la 59,3% din PIB în 2025, de la 54,8% din PIB în 2024 şi 49,3% din PIB în 2023.

Deficitul s-a situat anul trecut la 7,9% din PIB, de la 9,3% din PIB în 2024 şi 6,6% din PIB în 2023.

Produsul Intern Brut în 2025 a fost de 1.916 miliarde lei, în creştere de la aproape 1.760 miliarde lei în 2024 şi 1.590 miliarde lei în 2023.

România, dublu „campion” negativ în UE: cel mai mare deficit bugetar și cea mai ridicată inflație în 2025

România a încheiat anul 2025 cu cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană, de 7,9% din PIB, potrivit datelor publicate de Eurostat, consolidându-și poziția de „lider” negativ.

Toate acestea într-un context în care majoritatea statelor membre au reușit să își mențină dezechilibrele sub control, deficitul guvernamental în zona euro fiind de 2,9%, iar în UE de 3,1% din PIB.

În acest raport, Eurostat furnizează date privind deficitul și datoria publică pentru anii 2022–2025, pe baza cifrelor raportate de statele membre UE în prima notificare din 2026, în cadrul procedurii de deficit excesiv (EDP). Notificarea se bazează pe sistemul european de conturi ESA 2010. Raportul include și date privind cheltuielile și veniturile guvernamentale.

În zona euro (EA20), raportul deficitului guvernamental în PIB a scăzut de la 3,0% în 2024 la 2,9% în 2025.

În Uniunea Europeană, acesta a rămas neschimbat la 3,1%, același nivel ca în 2024. În zona euro, datoria guvernamentală raportată la PIB a crescut de la 87,0% la finalul anului 2024 la 87,8% la finalul lui 2025, iar în UE de la 80,7% la 81,7%.