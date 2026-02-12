Datele vin de la Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile, care arată însă că piața auto va înregistra o ușoară scădere în 2026. Evoluția va depinde mult și de ce va oferi Programul Rabla, încă incert.

Indiferent de intersecție, în marile orașe este aproape imposibil să nu vezi la semafor cel puțin o mașină hibrid sau full electrică.

De exemplu, într- parcare, aproximativ 20% dintre autoturisme sunt echipate cu un astfel de sistem de propulsie.

Corespondent Știrile PRO TV: „Chiar dacă Programul Rabla este sub semnul întrebării, iar oficialii din Ministerul Mediului nu știu încă dacă vor exista fonduri în acest an, piața autoturismelor electrice și hibride va atinge în 2026 cifra de 110 mii de mașini înmatriculate. O creștere de 28% comparativ cu anul trecut, când au fost în jur de 85 de mii de exemplare. Mai puțin căutate rămân mașinile cu motorizări clasice. Aceleași estimări arată că mașinile pe benzină vor scădea cu 38%, iar cele echipate cu motoare diesel vor avea un declin de 39% potrivit datelor APIA.”

Vedetele anului 2026

Vedetele anului 2026 vor fi în continuare mașinile full hibrid, care vor reprezenta aproape 39% din piața de mașini electrificate și 28% din totalul autoturismelor.

La rândul lor, constructorii auto continuă să dezvolte tehnologia electrică și introduc funcții și aplicații menite să facă drumul mai ușor.

La nivel european, mașinile complet electrice au ajuns la o cotă de 17,4% din totalul noilor înmatriculări, iar cele mai multe circulă pe străzile din Germania, Țările de Jos, Belgia și Franța.

Alexandru Seremet, director de comunicare al unui producător de automobile: „Ce observăm este că noul val de tehnologii și generații de autorisme care vin cu autonomii de peste 600, până la 800 de kilometri îi fac pe clienți mai siguri, le dau siguranța de a alege o astfel de mașină. Și cu astfel de autorisme, avem timpi de încărcare foarte rapizi, infrastructura rapidă începe să fie bine pusă la punct, nu mai există rezerve pentru clienți.”

Scădere surprinzătoare în ianuarie 2026

Și totuși, înmatriculările de autorisme noi au scăzut cu 33% în luna ianuarie comparativ cu aceeași perioadă din 2025.

Dan Vardie, preşedintele Asociaţiei Producătorilor şi Importatorilor de Automobile (APIA): „Anul 2026 va marca o scădere, vom avea aproximativ 2 procente sub nivelul anului. Scade piața un pic pentru că este această incertitudine politică, economică, programul Rabla care nu știe nimeni dacă va avea loc.”

Și industria auto din țara noastră a început anul pe minus. Cele două fabrici de autoturisme din Mioveni și Craiova au produs în jur de 36 de mii de autoturisme, o scădere de 6% față de ianuarie 2025.