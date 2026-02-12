"Astăzi, anunţ un nou ajutor de peste o jumătate de miliard de lire sterline pentru apărarea aeriană a Ucrainei", a declarat el la sosirea sa la Bruxelles, cu puţin timp înainte de o reuniune a miniştrilor apărării din NATO.

Ministerul britanic al Apărării a indicat că aproximativ 150 de milioane de lire sterline (172 de milioane de euro) vor fi alocate unei iniţiative NATO, susţinută de preşedintele american Donald Trump, pentru achiziţionare de arme americane destinate Kievului. Londra va trimite, de asemenea, Ucrainei 1.000 de rachete mici fabricate în Regatul Unit, în valoare de 390 de milioane de lire sterline (448 de milioane de euro).

Healey a coprezidat joi o nouă reuniune a Grupului de Contact dintre Ucraina şi aliaţii săi, împreună cu omologul său german Boris Pistorius, în cadrul căreia le-a cerut acestora să îşi mărească ajutorul.

În 2025, acest grup a promis aproximativ 45 de miliarde de dolari în ajutor militar pentru Ucraina. "În 2026, trebuie să facem mai bine, trebuie să facem mai mult", a declarat ministrul britanic la începutul reuniunii.

Ajutor împotriva atacurile aeriene rusești

"Ajutorul militar promis astăzi are un impact direct asupra liniei frontului şi a numărului de vieţi ucrainene pierdute", a adăugat el, alături de noul ministru ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov.

Atacurile aeriene masive ruseşti împotriva reţelei electrice ucrainene au provocat întreruperi de încălzire şi electricitate în zone întinse ale ţării în plină iarnă.

"Acesta este pur şi simplu terorism împotriva populaţiei civile ucrainene", a declarat Pistorius, denunţând utilizarea iernii "ca armă împotriva femeilor, copiilor şi bărbaţilor nevinovaţi".

"Ruşii nu ne pot învinge pe câmpul de luptă, şi de aceea poartă acum război împotriva infrastructurii noastre critice", a denunţat omologul său ucrainean.