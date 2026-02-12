Vladimir Putin a semnat miercuri un decret care a dat efectiv armatei ruse controlul asupra gărzii naționale a țării, Rosgvardia, scrie Sky News. Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) citează, de asemenea, o sursă potrivit căreia Consiliul de Securitate al Rusiei ar putea plănui să desființeze Ministerul Situațiilor de Urgență (MChS) și fuziunea unor structuri ale acestuia cu Rosgvardia.

Analiștii spun că acest lucru plasează cele două instituții sub controlul șefului armatei ruse, Valeri Gherasimov, un loialist al lui Putin - și spun că mișcarea este probabil concepută pentru a „proteja regimul său”, mai ales că Rosgvardia „nu a reușit să oprească forțele Wagner în timpul revoltei Wagner din iunie 2023”.

Conduși de Evgheni Prigojin - care a murit ulterior într-un accident de avion, despre care mulți cred că a fost provocat de Kremlinul - mercenarii Grupului Wagner s-au deplasat rapid din sudul Rusiei spre Moscova într-un „marș pentru dreptate”, ajungând, se pare, la 190 de kilometri de capitală, înainte ca Putin să le oprească avansul.

”Putin ar fi putut percepe Rosgvardia ca pe o amenințare emergentă la adresa regimului său”

Rosgvardia, creată de Putin în 2016, nu a interacționat cu Grupul Wagner - și se spune ulterior că mulți dintre luptătorii mercenari au fost absorbiți de garda națională.

„Putin ar fi putut percepe Rosgvardia ca pe o amenințare emergentă la adresa regimului său, în special după răspunsul insuficient al Rosgvardia la revolta din 2023 și după ce conducerea Rosgvardia a încercat să exploateze revolta și eșecurile militare ale Rusiei în Ucraina pentru a-și extinde autoritatea”, au declarat analiștii ISW.

„Subordonarea Rosgvardia și a unor părți din MChS față de Statul Major General ar crește semnificativ controlul lui Gherasimov asupra personalului de securitate al Rusiei, subliniind faptul că Putin îl recompensează pe Gherasimov pentru loialitatea sa și că Gherasimov își păstrează un loc central în cercul apropiat al lui Putin”.