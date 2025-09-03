Tanczos Barna despre Bolojan: „să nu spun că este inflexibil". Metafora vicepremierului cu doctorul și pacientul

Vicepremierul Tanczos Barna recunoaște că premierul Ilie Bolojan are "flexibilitate mult redusă", dar consideră că doar el poate conduce România prin perioada dificilă de reforme structurale.

Vicepremierul Tanczos Barna i-a făcut miercuri o caracterizare nuanțată a stilului de lucru al premierului Ilie Bolojan, recunoscând limitările acestuia în materie de flexibilitate.

Întrebat despre eventualele nemulțumiri legate de inflexibilitatea premierului, semnalate inclusiv de președintele Nicușor Dan, Tanczos Barna s-a exprimat...echilibrat: „Domnul Bolojan este o persoană cu flexibilitate mult redusă față de alții, să nu spun că este inflexibil, dar este o persoană care are determinarea, forța și curajul necesar să treacă România printr-o asemenea perioadă" transmite news.ro.

„Singura opțiune viabilă" pe scena politică

Vicepremierul a argumentat că, în contextul actual, rigiditatea premierului este mai degrabă un atu decât un dezavantaj. „Cred că astăzi pe platoul politic este singura persoană care poate să ducă această luptă, pentru că este o luptă care consumă foarte mult și individul și persoana care iese în față și anunță aceste măsuri", a declarat Tanczos Barna.

Oficialul UDMR a subliniat caracterul complex al reformelor în curs: „Este o luptă care se duce pe toate fronturile posibile. Este o luptă care trebuie să fie rapidă, scurtă, să se termine repede, astfel încât economia să iasă cât se poate de repede din acest lucru".

Metafora medicală: România ca pacient reticent

Vicepremierul a recurs la o metaforă. „Vine doctorul, încearcă să-l opereze și pacientul sare de pe masa de operaţie şi fuge. Și este adus înapoi și o ia la vale, iar fuge", a explicat Tanczos Barna.

Așa cum spune vicepremierul, România reprezintă pacientul care refuză tratamentul necesar: „Deci trebuie să se oprească și pacientul să stea la operație, să se termine cu bine operația și să înceapă perioada de vindecare efectivă".

Vicepremierul și-a exprimat optimismul față de capacitatea țării de a depăși criza prin forțe proprii: „Eu cred, sincer, că se poate și nu o să avem nevoie nici de asistență străină, nu o să avem nevoie nici de FMI, nu o să avem nevoie de nimeni".

Declarațiile lui Tanczos Barna vin în contextul unor tensiuni crescânde în coaliția de guvernare, generate în special de reforma administrației publice. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a recunoscut marți seară că Bolojan „a fost obișnuit la Oradea să aibă majoritate singur, dar că face eforturi în coaliție și încearcă să facă compromisuri".

Cu toate acestea, liderul UDMR se menține optimist privind stabilitatea guvernării, estimând că „șansele sunt bune" ca coaliția să reziste cel puțin până la finalul anului.

