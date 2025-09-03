Tanczos Barna despre Bolojan: „să nu spun că este inflexibil". Metafora vicepremierului cu doctorul și pacientul

Stiri Politice
03-09-2025 | 22:57
Tanczos Barna
Inquam Photos / George Călin

Vicepremierul Tanczos Barna recunoaște că premierul Ilie Bolojan are "flexibilitate mult redusă", dar consideră că doar el poate conduce România prin perioada dificilă de reforme structurale.

autor
Mihai Niculescu

Vicepremierul Tanczos Barna i-a făcut miercuri o caracterizare nuanțată a stilului de lucru al premierului Ilie Bolojan, recunoscând limitările acestuia în materie de flexibilitate.

Întrebat despre eventualele nemulțumiri legate de inflexibilitatea premierului, semnalate inclusiv de președintele Nicușor Dan, Tanczos Barna s-a exprimat...echilibrat: „Domnul Bolojan este o persoană cu flexibilitate mult redusă față de alții, să nu spun că este inflexibil, dar este o persoană care are determinarea, forța și curajul necesar să treacă România printr-o asemenea perioadă" transmite news.ro.

„Singura opțiune viabilă" pe scena politică

Vicepremierul a argumentat că, în contextul actual, rigiditatea premierului este mai degrabă un atu decât un dezavantaj. „Cred că astăzi pe platoul politic este singura persoană care poate să ducă această luptă, pentru că este o luptă care consumă foarte mult și individul și persoana care iese în față și anunță aceste măsuri", a declarat Tanczos Barna.

Oficialul UDMR a subliniat caracterul complex al reformelor în curs: „Este o luptă care se duce pe toate fronturile posibile. Este o luptă care trebuie să fie rapidă, scurtă, să se termine repede, astfel încât economia să iasă cât se poate de repede din acest lucru".

Citește și
Parlament
AUR va depune patru moțiuni de cenzură împotriva cabinetului Bolojan. Sunt contestate patru dintre cele cinci pachete

Metafora medicală: România ca pacient reticent

Vicepremierul a recurs la o metaforă. „Vine doctorul, încearcă să-l opereze și pacientul sare de pe masa de operaţie şi fuge. Și este adus înapoi și o ia la vale, iar fuge", a explicat Tanczos Barna.

Așa cum spune vicepremierul, România reprezintă pacientul care refuză tratamentul necesar: „Deci trebuie să se oprească și pacientul să stea la operație, să se termine cu bine operația și să înceapă perioada de vindecare efectivă".

Vicepremierul și-a exprimat optimismul față de capacitatea țării de a depăși criza prin forțe proprii: „Eu cred, sincer, că se poate și nu o să avem nevoie nici de asistență străină, nu o să avem nevoie nici de FMI, nu o să avem nevoie de nimeni".

Declarațiile lui Tanczos Barna vin în contextul unor tensiuni crescânde în coaliția de guvernare, generate în special de reforma administrației publice. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a recunoscut marți seară că Bolojan „a fost obișnuit la Oradea să aibă majoritate singur, dar că face eforturi în coaliție și încearcă să facă compromisuri".

Cu toate acestea, liderul UDMR se menține optimist privind stabilitatea guvernării, estimând că „șansele sunt bune" ca coaliția să reziste cel puțin până la finalul anului.

Sursa: News.ro

Etichete: tanczos barna, ilie bolojan, flexibil,

Dată publicare: 03-09-2025 22:50

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Transformarea lui Dwayne Johnson: „Unde s-au dus mușchii lui?!?“
GALERIE FOTO Transformarea lui Dwayne Johnson: „Unde s-au dus mușchii lui?!?“
Citește și...
Simulare făcută de Guvern pe concedierile din primării. La Bihor, unde a „tăiat” deja Bolojan, e nevoie de oameni
Stiri Politice
Simulare făcută de Guvern pe concedierile din primării. La Bihor, unde a „tăiat” deja Bolojan, e nevoie de oameni

Potrivit unei simulări făcute de Guvern, aproape jumătate din primăriile din România ar fi obligate să dea oameni afară dacă s-ar aplica reducerea de 40% propusă de premier.

AUR va depune patru moțiuni de cenzură împotriva cabinetului Bolojan. Sunt contestate patru dintre cele cinci pachete
Stiri Politice
AUR va depune patru moțiuni de cenzură împotriva cabinetului Bolojan. Sunt contestate patru dintre cele cinci pachete

AUR a anunțat că a adunat semnăturile necesare și în următoarele ore va depune moțiuni de cenzură împotriva a patru dintre cele cinci inițiative legislative pentru care Guvernul Bolojan și-a angajat luni răspunderea în Parlament.

Premierul Bolojan: Nu se justifică o grevă în sistemul de învăţământ. Sper să nu ajungem acolo
Stiri actuale
Premierul Bolojan: Nu se justifică o grevă în sistemul de învăţământ. Sper să nu ajungem acolo

Premierul Ilie Bolojan apreciază că o grevă în sistemul de învăţământ nu ar fi justificată, având în vedere că profesorii au norma asigurată.

Ilie Bolojan vrea legi mai dure pentru șoferii care nu respectă regulile și automatizarea modului în care se dau amenzile
Stiri Politice
Ilie Bolojan vrea legi mai dure pentru șoferii care nu respectă regulile și automatizarea modului în care se dau amenzile

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat, miercuri, într-o emisiune realizată la Europa FM, cum intenționează să acționeze pentru a determina scăderea numărului de accidente rutiere mortale din România.

Bolojan: Fără încredere în cheltuirea banului public, contribuabilii nu vor plăti voluntar taxele
Stiri Politice
Bolojan: Fără încredere în cheltuirea banului public, contribuabilii nu vor plăti voluntar taxele

Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că guvernanții nu vor putea recâştiga încrederea celor care lucrează pe cinstite în sectorul privat sau public să îşi plătească banii la buget, decât atunci când ei percep că banii lor nu sunt risipiţi.

Recomandări
România va pierde 7 miliarde de euro din PNRR. Șeful MIPE are de stins și scandalul „excursie de lux pe banii statului”
Stiri Politice
România va pierde 7 miliarde de euro din PNRR. Șeful MIPE are de stins și scandalul „excursie de lux pe banii statului”

România va pierde 7 miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență, dar speră să obțină restul de 21 de miliarde până la sfârșitul anului viitor.

Beijingul și-a etalat triada de descurajare nucleară. Analist: Chinezii nu fac parade foarte des, dar când o fac, nu se joacă
Stiri externe
Beijingul și-a etalat triada de descurajare nucleară. Analist: Chinezii nu fac parade foarte des, dar când o fac, nu se joacă

Președintele chinez Xi Jinping a arătat lumii care este forța militară a țării sale. S-a folosit de împlinirea a 80 de ani de la victoria asupra Japoniei, la sfârșitul celui de al doilea război mondial.

Celebrul funicular „Gloria” din Lisabona a deraiat. Bilanțul morților și al răniților. Imagini de la locul tragediei
Stiri externe
Celebrul funicular „Gloria” din Lisabona a deraiat. Bilanțul morților și al răniților. Imagini de la locul tragediei

Celebrul funicular portughez „Gloria” a deraiat, miercuri, în capitala Portugaliei, iar autoritățile din Lisabona au transmis că cel puţin 15 persoane au murit, iar 18 sunt grav rănite.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Ce surprize se pregătesc in noul sezon de MASTER CHEF?

02:10

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 03 Septembrie 2025

54:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
3 Septembrie 2025

01:32:01

Alt Text!
Las Fierbinți
Las Fierbinți - Promo

00:29

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28