AUR va depune patru moțiuni de cenzură împotriva cabinetului Bolojan. Sunt contestate patru dintre cele cinci pachete

AUR a anunțat că a adunat semnăturile necesare și în următoarele ore va depune moțiuni de cenzură împotriva a patru dintre cele cinci inițiative legislative pentru care Guvernul Bolojan și-a angajat luni răspunderea în Parlament.

Singura inițiativă pentru care nu vor depune o moțiune se referă la cea privind pensiile magistraților.

Peste 120 de parlamentari de la AUR, POT, S.O.S. România și neafiliați și-au dat semnătura. Însă, pentru ca moțiunile să treacă, opoziția trebuie să-i convingă și pe 80 de aleși de la putere să le dea votul, care va avea loc duminică.

Dacă una dintre moțiuni primește votul majorității aleșilor, atunci Guvernul este demis și proiectele sunt anulate.

Dacă toate moțiunile pică, proiectele sunt considerate adoptate de Parlament. Iar parlamentarilor le mai rămâne o singură cale de atac la Curtea Constituțională.

