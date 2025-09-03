AUR va depune patru moțiuni de cenzură împotriva cabinetului Bolojan. Sunt contestate patru dintre cele cinci pachete

03-09-2025 | 20:27
AUR a anunțat că a adunat semnăturile necesare și în următoarele ore va depune moțiuni de cenzură împotriva a patru dintre cele cinci inițiative legislative pentru care Guvernul Bolojan și-a angajat luni răspunderea în Parlament.

Teodora Suciu

Singura inițiativă pentru care nu vor depune o moțiune se referă la cea privind pensiile magistraților.

Peste 120 de parlamentari de la AUR, POT, S.O.S. România și neafiliați și-au dat semnătura. Însă, pentru ca moțiunile să treacă, opoziția trebuie să-i convingă și pe 80 de aleși de la putere să le dea votul, care va avea loc duminică.

Dacă una dintre moțiuni primește votul majorității aleșilor, atunci Guvernul este demis și proiectele sunt anulate.

Dacă toate moțiunile pică, proiectele sunt considerate adoptate de Parlament. Iar parlamentarilor le mai rămâne o singură cale de atac la Curtea Constituțională.

amenzi poliția rutieră
Ilie Bolojan vrea legi mai dure pentru șoferii care nu respectă regulile și automatizarea modului în care se dau amenzile
Bărbații uciși când lucrau la întreținerea A1 urmau să iasă din tură. De ce i-a spulberat șoferul sârb, deși locul era marcat

Dată publicare: 03-09-2025 20:08

Ilie Bolojan vrea legi mai dure pentru șoferii care nu respectă regulile și automatizarea modului în care se dau amenzile
Ilie Bolojan vrea legi mai dure pentru șoferii care nu respectă regulile și automatizarea modului în care se dau amenzile

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat, miercuri, într-o emisiune realizată la Europa FM, cum intenționează să acționeze pentru a determina scăderea numărului de accidente rutiere mortale din România.

Alegerile pentru primăria Capitalei, în această toamnă sau în primăvara viitoare. Bolojan: „E nevoie de un acord”
Alegerile pentru primăria Capitalei, în această toamnă sau în primăvara viitoare. Bolojan: „E nevoie de un acord"

Alegerile pentru funcția de primar general la Bucureștiului ar putea avea loc în toamnă sau în primăvara anului viitor, potrivit premierului Ilie Bolojan.

Președintele Nicușor Dan a afirmat că nu se discută de o nouă creștere a TVA, însă HORECA este vizată de schimbări
Președintele Nicușor Dan a afirmat că nu se discută de o nouă creștere a TVA, însă HORECA este vizată de schimbări

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, miercuri, că în coaliţie nu există nicio discuţie privind o nouă majorare a TVA, la 23-24%.

Viorica Dăncilă și Adrian Năstase au provocat stupoare pe scena politică, după ce au participat la parada de la Beijing
Viorica Dăncilă și Adrian Năstase au provocat stupoare pe scena politică, după ce au participat la parada de la Beijing

Foștii premieri Viorica Dăncilă și Adrian Năstase au provocat stupoare pe scena politica de la București după ce au participat la parada de la Beijing. Apar inclusiv în fotografia oficiala alături Xi Putin și Kim Jong Un.

Președintele Nicușor Dan a afirmat că nu se discută de o nouă creștere a TVA, însă HORECA este vizată de schimbări
Președintele Nicușor Dan a afirmat că nu se discută de o nouă creștere a TVA, însă HORECA este vizată de schimbări

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, miercuri, că în coaliţie nu există nicio discuţie privind o nouă majorare a TVA, la 23-24%.

Putin îl provoacă pe Zelenski să-l viziteze la Moscova, pentru tratative. „Lăsați-l să vină”
Putin îl provoacă pe Zelenski să-l viziteze la Moscova, pentru tratative. „Lăsați-l să vină"

Președintele rus Vladimir Putin s-a declarat dispus să se întâlnească cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski la Moscova.

