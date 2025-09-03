Premierul Bolojan: Nu se justifică o grevă în sistemul de învăţământ. Sper să nu ajungem acolo

„Sunt convins că având în vedere faptul că toţi profesorii care trebuiau să primească acele două ore în plus au fost rezolvaţi - deci, nu există probleme în care oameni care sunt în sistemul de învăţământ nu au normă întreagă în momentul de faţă, nu se justifică o grevă în sistemul de învăţământ. Sper să nu ajungem acolo, cu toate discursurile şi cu toate discuţiile, uneori contondente, care au avut loc, cel puţin din declaraţiile sindicatelor", a spus Bolojan, pentru Europa FM, scrie Agerpres.

Premierul nu va participa la deschiderea școlii

El a menţionat că este „foarte probabil" să nu participe la vreo festivitate organizată cu prilejul deschiderii anului şcolar.

„Particip, în general, destul de rar la acest tip de festivităţi. Cred că, în contextul atmosferei pe care o avem în această perioadă, cred că luni va fi o zi de lucru bună la Guvern", a mai spus el.

Premierul a subliniat că nu au fost diminuate salariile profesorilor, însă în urma creşterii normei didactice cu două ore, cadrele didactice vor lucra cu 10% mai mult.

„Această măsură a fost luată datorită normei didactice de 16 ore sau de 18 ore pentru cei debutanţi, care era una dintre cele mai mici din Europa. Acesta este adevărul, oricât s-ar supăra, impus şi de constrângerile pe care le avem. E adevărat că numărul de norme didactice care erau la plata cu ora - aproximativ 30.000 de norme didactice faţă de cele 150.000 de posturi de titular - s-a redus la jumătate. Şi vor fi sau mai puţini suplinitori în sistemul de învăţământ, sau mai puţine ore disponibile la plata cu ora. Aceasta este realitatea de la caz la caz", a declarat Bolojan.

Plata cu ora, redusă la nivelul universitar

El a mai precizat că plata pe oră a fost diminuată deoarece era mai mare decât plata cu ora în sectorul universitar. Decizia a fost impusă de realitatea economică actuală, a menţionat prim-ministrul.

„Plata pe oră a scăzut pentru că era mai mare decât plata cu ora în sectorul universitar şi aproape dublă faţă de plata cu ora normală. Prin urmare, s-a dus la acelaşi nivel. Şi, da, sunt de acord că fiecare om care poate câştiga la plata cu ora o sumă mult mai mare este mai stimulat să facă acele ore suplimentare. Dar acestea sunt datele... A luat aceste decizii Guvernul şi acestea sunt posibilităţile pe care le avem în acest moment. A spune alte lucruri... i-am minţi pe români. Şi eu caut să le spun adevărul", a mai declarat premierul.

