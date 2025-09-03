Bolojan: Fără încredere în cheltuirea banului public, contribuabilii nu vor plăti voluntar taxele

03-09-2025 | 15:17
Ilie Bolojan
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că nu vor putea recâştiga încrederea celor care lucrează pe cinstite în sectorul privat sau public să îşi plătească banii la buget, decât atunci când ei percep că banii lor nu sunt risipiţi.

Vlad Dobrea

”Economiile nu se pot face foarte mari într-un anumit domeniu. Exact cum fiecare sector trebuie analizat, să vedem cum ne optimizăm cheltuielile, economiile se fac pe bucăţi mici şi leu cu leu. Aici sunt două aspecte: unul din punctul de vedere al economiilor bugetare, care este un aspect financiar, dar şi unul moral. Noi nu vom putea recâştiga încrederea celor care lucrează pe cinstite în sectorul privat sau public, nu vom putea recâştiga încrederea antreprenorilor să îşi plătească banii la bugetele de stat decât atunci când ei percep că banii lor nu sunt risipiţi”, a declarat premierul, la Europa FM.

El a precizat că, atunci când oamenii văd că o parte din banii pe care îi plătesc se duc pe apa sâmbetei, n-au cum să plătească voluntar şi atunci caută să fugă de plata impozitelor, pentru că nimeni nu vrea să plătească un impozit ştiind că acei bani sunt folosiţi pentru tot felul de lucruri care nu înseamnă plus”.

”Este şi un aspect de echitate, de moralitate şi de capacitate de a lua decizii în alte domenii”, a menţionat Bolojan, despre reformele începute.

Potrivit premierului, nu doar în administraţia locală, ci şi în cea centrală şi peste tot acolo unde din calcule de bun-simţ se dovedeşte că personalul nu este corect dimensionat, trebuie făcute calculele corecte şi dacă constată că sunt oameni în plus, atunci să facă reducere de personal.

Sursa: News.ro

Etichete: taxe, cheltuieli, ilie bolojan, contribuabil,

Dată publicare: 03-09-2025 15:17

