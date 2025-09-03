Ilie Bolojan vrea legi mai dure pentru șoferii care nu respectă regulile și automatizarea modului în care se dau amenzile

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat, miercuri, într-o emisiune realizată la Europa FM , cum intenționează să acționeze pentru a determina scăderea numărului de accidente rutiere mortale din România.

Potrivit unor date publicate în luna martie de Oficiul European de Statistică (Eurostat), cele mai multe decese din accidente rutiere se înregistrează în continuare în România și Bulgaria.

Șeful Guvernului a declarat că are în vedere mai multe măsuri, unele pe termen lung, iar altele cu efect imediat.

Printre cele cu efect pe termen lung, Bolojan spune că numărul accidentelor rutiere ar scădea dacă în România ar exista o infrastructură mai bună, astfel că el crede că ar trebui construită o autostradă sau un drum expres în toate locurile care sunt ”foarte aglomerate”.

”Sunt câteva măsuri. Cele de fond țin de continuarea proiectelor mari de infrastructură, pentru că, trebuie să recunoaștem, una din cauzele accidentelor din România este infrastructura necorespunzătoare, de foarte multe ori, față de volumul de trafic. Aceasta este o realitate. Ceea ce trebuie să facem și vom face tot, atât cât este posibil, este să continuăm proiectele de infrastructură mare în așa fel încât acolo unde astăzi este un drum foarte aglomerat, nu știu, mă gândesc de la Oradea la Cluj, de exemplu, sau în alte zone ale țării, unde numărul de mașini depășește 15-20.000 de mașini pe 24 de ore, pe un drum cu o singură bandă pe sens, să apară autostradă sau un drum expres. Asta trebuie să facem. Este o problemă de fond.”, a spus premierul.

Polițiștii care stau prin birouri, ”să fie scoși din posturi”

În ceea ce privește reducerea numărului de accidente pe termen scurt, ”aici sunt câteva lucruri pe care nu le-am inventat noi”, a precizat Ilie Bolojan.

El spune că ar trebui scoși în stradă mai mulți polițiști care, în prezent, stau prin birouri.

O altă măsură, în opinia sa, ar fi ”optimizarea” poliției locale cu cea națională.

”Din punctul meu de vedere, se poate face o analiză la nivelul structurilor Ministerului de Interne, în așa fel încât mai mulți oameni să fie scoși din posturi care sunt fixe astăzi, care sunt poate în birouri sau sunt în pază, și să fie puși în spațiu public în teren, atât pe componenta de ordine publică, cât și pe cea de circulație. Și cred că se poate face acest lucru.

O a 2-a măsură este să optimizăm cele două poliții. Poliția Locală, Poliția Națională, gândiți-vă că astăzi în momentul în care un cetățean se sesizează că se întâmplă ceva care e nelalocul lui pe componenta de circulație sau pe ordine publică, nu știe unde să sune, poate să sune la dispeceratul Poliției Locale, poate să sune la dispeceratul Poliției Naționale, pentru că ambele au competențe identice în aceste zone.

S-ar putea să se ducă ambele poliții, dacă se sună de către doi, trei cetățeni în locuri diferite, dar s-ar putea să nu se ducă niciuna, pentru că oricum merge cealaltă. Și în oricare din situații ori avem o neacoperire a cazului, sau avem o supraacoperire, pentru că se duc ambele echipaje. Eu, cel puțin în Oradea, ca să dau un exemplu, după 2 ani de lupte, am convins Poliția Națională să avem un dispecerat comun. Avem un singur dispecerat.”, a declarat premierul României.

Legi mai dure pentru șoferii care încalcă legea

Iar, în final, a mai spus Ilie Bolojan, pentru ca numărul accidentelor rutiere să scadă, ar trebui legi mai dure pentru șoferii care nu respectă regulile, precum și schimbarea modalitpții de acordare a amenzilor.

”Și nu în ultimul rând e o problemă de aplicare a legislației. Ne trebuie legislație clară, uneori mai dură, pentru a genera fuga de sancțiuni. Și nu în ultimul rând, oare o schimbare, poate de filozofie? Gândiți-vă că astăzi amenzile în România pentru o depășire de viteză sau pentru o contravenție de circulație se dau la șofer. În alte țări, ele vin la posesorul mașinii și atunci din camera de luat vederi, sisteme automate, în funcție de numărul de înmatriculare, e o procedură mult mai simplă.

Și deci și aici trebuie clarificat cum putem automatiza, să spunem, zona de contravenții, în așa fel încât dacă într-un oraș, nu știu, treci pe roșu, de exemplu, și există o cameră de la vederi cum sunt în aproape toate orașele din România, în principalele intersecții, în zonele de contravenții, care sunt date tot de datele statistice ale poliției, să se poată aplica o sancțiune. Și sunt convins că în condiții de genul acesta, comportamentul care să respecte regulile de circulație ar fi mai întărite.”, a mai spus premierul.

