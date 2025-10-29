Surse: Nu s-a ajuns la nicio concluzie clară referitoare la salariul minim. Ilie Bolojan ar dori păstrarea nivelului actual

Discuțiile de la Guvern de miercuri nu au ajuns la nicio concluzie clară referitoare la salariul minim, au declarat surse apropiate acestor discuții pentru Știrile Pro TV.

Astfel, premierul Ilie Bolojan ar fi spus că, ”de principiu” este pentru păstrarea nivelului actual al salariului minim.

Consiliul Naţional Tripartit pentru Dialog Social s-a reunit miercuri pentru a discuta despre creşterea salariului minim pe economie.

”Creşterea salariului minim pe economie poate fi un astfel de impuls pentru stimularea consumului. Iar pentru cei îngrijoraţi că nu este o legătură directă între creşterea salariului minim şi productivitate le transmit că sunt datele empirice care arată că productivitatea muncii a crescut odată cu creşterea acestuia. De aceea, cred că în CNT trebuie să fie discuţii clare, cu argumente care să treacă de mituri şi prejudecăţi. Sunt argumente solide pentru creşterea salariului minim pe economie atât din punct de vedere legal, cât şi economice şi sociale. Doar să fim deschişi să ascultăm şi vocea celor care nu pot fi prezenţi în sala de şedinţe a Guvernului", spunea în urmă cu câteva zile secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, potrivit Agerpres.

Ministrul Finanțelor: „Nu ne permitem să creștem salariul minim astăzi

În urmă cu câteva zile, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că majorarea salariului minim nu este indicată în prezent din punctul de vedere al competitivității economiei, iar discuțiile continuă inclusiv cu privire la menținerea sumei de 300 lei neimpozabile în salariul minim.

La rândul său, prședintele Nicușor Dan a transmis că forțarea unui salariu minim prea mare ar putea face ca mii de români să-și piardă locurile de muncă.

