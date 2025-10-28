Scenariul propus de sindicaliști pentru creșterea salariului minim în 2026. Calculele făcute cu banii angajatorilor

Guvernanții, sindicatele și patronatele se pregătesc să discute în Consiliul Național Tripartit despre creșterea salariului minim. În acest context, Cartel Alfa propune o creștere la 4.325 lei, așa cum stabilește HG 35/2025.

În fiecare an salariul minim, după cum stabilește legea, ar trebui actualizat cu suma dintre rata medie anuală a inflației prognozate și rata de creștere reală anuală a productivității muncii prognozate. Astfel, creșterea ar trebui să acopere cel puțin creșterea prețurilor pentru a acoperi atât inflația, cât și creșterea productivității.

Sindicaliștii de la Cartel Alfa transmit că susțin o astfel de creștere a salariului minim ar permite protejarea veniturilor în fața inflației.

„Neindexarea salariului minim anul viitor duce atât la pierderea puterii de cumpărare, dar și la scădere semnificativă a valorii creșterilor viitoare. Cum adică? Un simplu calcul matematic, o creștere de 10% diferă dacă valoarea de bază este 25 sau 30. În cazul valorii ipotetice 25 de lei aduce o creștere de 2,5 lei, adică un total de 27,5 lei. Suma de 30 de lei ar crește cu 3 lei, ajungând la un total de 33 de lei. Dacă se pierde indexarea din 2026 se va ajunge la o astfel de situație”, transmite Cartel Alfa.

Reprezentanții Cartel Alfa mai atrag atenția asupra faptul că dacă salariul minim ar avea parte de o creștere care nu respectă criteriile impuse de lege, în 2026 ar trebui să ajungă la valoarea de 4.431 lei. Dacă creșterile se acordă în fiecare an în 2029, salariul minim ar ajunge la valoarea de 5.217 lei.

„Dacă amenințările politicienilor de plafonare a salariului minim se adeveresc, atunci prima creștere va fi cea din 2027 când salariul minim ar ajunge la 4.321 lei. Creșterea din 2026 ar fi inferioară celei din 2025 (-110 lei). Problema și mai mare este că în 2029, moment în care salariul minim brut ar trece de pragul de 5.000 lei, neindexarea în 2026 ar duce la o creștere modică, ajungând doar la 4.769 lei”, mai transmite Cartel Alfa.

Argumentele sindicaliștilor pentru creșterea salariului minim

Pe lângă scenariul pentru creșterea salariului minim, sindicaliștii de la Cartel Alfa au transmis și o serie de argumente care susțin o astfel de decizie:

► Protejarea lucrătorilor cu venituri scăzute care sunt cei mai vulnerabili în perioade cu inflație agresivă.

► Protejarea unuia dintre puținele mecanisme pe care România le are la îndemână pentru a-și asigura creșterea economică – consumul populației.

► Respectarea prevederilor directivei europene pe care am transpus-o în legislație anul trecut.

Controverse în coaliție pe marginea salariului minim

Creșterea salariului minim pare a fi cel mai recent „cartof fierbinte” al coaliției, partidele de la guvernare dezbătând dacă acest lucru ar trebui să aibă loc.

Liderii din PSD susțin că această creștere a salariului minim ar trebui să aibă loc, citând atât legea, cât și posibilitatea ca țara noastră să fie sancționată de UE. În contrast, premierul, dar și liderii din PNL și USR se opun, explicând faptul că o astfel de decizie ar pune presiune pe economie.

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat recent că Roxana Mânzatu, comisar european, a avertizat că nu este bine ca România să îngheţe salariul minim, pentru că acest lucru ar putea duce spre infringement.

„Am avut săptămâna trecută cred o primă discuţie despre acest subiect. Ministrul Finanţelor a venit şi a prezentat nişte date. Între timp, noi am avut o şedinţă la Amsterdam, la Partidul Socialiştilor Europeni, unde a venit şi doamna comisar Roxana Mânzatu, care are exact acest domeniu în gestiune la Comisia Europeană, şi care ne-a spus că nu e chiar bine să îngheţăm salariul minim, că ştie de discuţia din Coaliţie, că asta ar putea duce spre infringement. Atunci eu am rugat-o, de aceea s-a redeschis acest subiect, să pregătească de la nivelul Comisiei Europeane un material pe acest subiect”, a declarat Sorin Grindeanu.

Cu doar câteva zile înainte, premierul Ilie Bolojan a explicat faptul că „în principiu, salariul minim nu va crește!”.

De asemenea, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că ajorarea salariului minim nu este indicată în prezent din punctul de vedere al competitivității economiei, iar discuțiile continuă inclusiv cu privire la menținerea sumei de 300 lei neimpozabile în salariul minim.

„E o discuție în momentul de față în coaliție pe acest subiect, care nu este încă finalizată. Din punctul meu de vedere, nu ne permitem să creștem salariul minim, astăzi, și n-ar trebui să-l creștem. În momentul când vom avea un diagnostic foarte clar în coaliție, vom anunța acest lucru, dar ca și atitudine, ca și direcție, acesta este punctul meu de vedere, pentru că totuși trebuie să ne gândim un pic și la competitivitatea economiei României", a spus ministrul Finanțelor, întrebat dacă o soluție ar fi creșterea cu menținerea unei sume neimpozabile în salariul minim

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













