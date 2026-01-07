Summit-ul din Paris. VIDEO cu președintele Nicușor Dan, poziționat ”strategic” la fotografia de grup, lângă liderii Europei

07-01-2026 | 11:41
Președintele Nicușor Dan a fost poziționat ”strategic” la ”tradiționala” fotografie de grup care se face la finalul unui summit, de această dată fiind vorba despre întâlnirea de la Paris din 6 ianuarie.

Cristian Matei

Astfel, la finalul summit-ului ”Coaliția de Voință”, aliații Ucrainei s-au adunat pentru a face împreună o fotografie, care să arate unitatea liderilor de stat.

Potrivit imaginilor publicate de Administrația Prezidențială precum și de agențiile de presă, președintele Nicușor Dan a stat chiar lângă președintele francez Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer, cei care au condus împreună acest summit.

De asemenea, Nicușor Dan s-a aflat lângă președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, precum și lângă președintele Finlandei, Alexander Stubb, un politician despre care se spune că are o relație specială cu președintele SUA, Donald Trump.

Nicusor Dan blocat paris
Nicușor Dan a rămas blocat la Paris. Aeronava președintelui nu a mai decolat din cauza vremii severe. VIDEO

Mai trebuie menționat faptul că președintele Finlandei, deși reprezentantul unei țări mici, a fost prezent în vara anului 2025, alături de marile puteri din UE, la discuțiile despre pacea din Ucraina.

Tot lângă Nicușor Dan s-a aflat și Giorgia Meloni, premierul Italiei, pe care POLITICO o consideră cea mai puternică femeie din lume în 2025, iar publicația Forbes a numit-o a patra cea mai puternică femeie din lume tot în 2025.

Într-o înregistrare video, realizată de Associated Press în timpul fotografiei de grup, apare pentru câteva momente și președintele Nicușor Dan. Șeful statului român nu discută cu nimeni, în contrast cu ceilalți lideri aflați în fața sa - premierul Italiei și președinta Comisiei Europene, care râd împreună și discută.

Aproximativ 27 de șefi de stat și de Guvern, secretarul general al NATO, Mark Rutte, precum și cel mai înalt oficial militar al alianței, generalul Alexus Grynkewich, au fost prezenți în capitala Franței, în cadrul așa-numitei ”Coaliția Voinței”.

Coalitia Vointei, vointa, Paris, summit Coalitia Vointei, vointa, Paris, summit
De asemenea, trimisul SUA, Steve Witkoff, și ginerele lui Trump, Jared Kushner, s-au întâlnit cu Macron la palatul prezidențial Élysée pentru discuții pregătitoare înaintea reuniunii.

Aceștia s-au întâlnit în 6 ianuarie la Paris pentru discuții importante, care ar putea contribui la determinarea securității Ucrainei după încheierea unui eventual acord de pace cu Rusia.

Însă perspectivele de progres sunt incerte, notează POLITICO: administrația Trump își îndreaptă atenția către Venezuela, în timp ce aluziile SUA privind preluarea Groenlandei provoacă tensiuni cu Europa, iar Moscova nu dă semne că ar renunța la cererile sale în războiul care durează de aproape patru ani în Ucraina.

„Coaliția de Voință” de la Paris. România exclude trimiterea de trupe, iar garanțiile de securitate vor ajunge în Parlament

Dată publicare: 07-01-2026 11:24

