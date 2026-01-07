Nicușor Dan a rămas blocat la Paris. Aeronava președintelui nu a mai decolat din cauza vremii severe
Preşedintele Nicuşor Dan nu a putut reveni în ţară, marţi seara, după ce a participat la reuniunea "Coaliţiei de Voinţă", care a avut loc la Paris, din cauza condiţiilor meteo nefavorabile din capitala Franţei.
Şeful statului s-a deplasat la Paris cu o aeronavă militară Spartan şi urma să revină la Bucureşti în cursul serii.
În acest context, delegaţia oficială şi jurnaliştii care l-au însoţit pe preşedinte la Paris vor reveni la Bucureşti miercuri.
De altfel, Ministerul Afacerilor Externe a transmis şi o atenţionare de călătorie pentru Franţa, care vizează un cod portocaliu de ninsori abundente şi polei.
Potrivit unui comunicat al MAE, transmis AGERPRES, vor fi afectate regiunile Hauts-de-France, Île-de-France, Centre-Val-de-Loire, Poitou-Charentes, Limousin, Vendee, Maine-et-Loire, Eure-et-Loir, Orne, Haute-Normandie, Allier, vestul Burgundiei şi vestul regiunii Champagne-Ardennes.
"Sunt preconizate perturbări importante ale transportului rutier urban şi interurban, traficului feroviar şi aerian. Pe acest fond, vor fi afectate aproximativ 40% din cursele aeriene prevăzute între orele 9:00 şi 14:00 pe aeroportul Charles de Gaulle şi 25% din zborurile programate între orele 6:00 şi 14:00 pe aeroportul Orly", se precizează în comunicat.
Preşedintele Nicuşor Dan a participat marţi, la Paris, la reuniunea şefilor de stat şi de guvern ai "Coaliţiei de Voinţă" (Coalition of the Willing), găzduită la Palatul Elysee de preşedintele Franţei, Emmanuel Macron.
07-01-2026