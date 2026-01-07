Nicușor Dan a rămas blocat la Paris. Aeronava președintelui nu a mai decolat din cauza vremii severe

07-01-2026 | 07:33
Nicusor Dan
Administraţia Prezidenţială

Preşedintele Nicuşor Dan nu a putut reveni în ţară, marţi seara, după ce a participat la reuniunea "Coaliţiei de Voinţă", care a avut loc la Paris, din cauza condiţiilor meteo nefavorabile din capitala Franţei.

autor
Mihaela Ivăncică

Şeful statului s-a deplasat la Paris cu o aeronavă militară Spartan şi urma să revină la Bucureşti în cursul serii.

În acest context, delegaţia oficială şi jurnaliştii care l-au însoţit pe preşedinte la Paris vor reveni la Bucureşti miercuri.

De altfel, Ministerul Afacerilor Externe a transmis şi o atenţionare de călătorie pentru Franţa, care vizează un cod portocaliu de ninsori abundente şi polei.

Potrivit unui comunicat al MAE, transmis AGERPRES, vor fi afectate regiunile Hauts-de-France, Île-de-France, Centre-Val-de-Loire, Poitou-Charentes, Limousin, Vendee, Maine-et-Loire, Eure-et-Loir, Orne, Haute-Normandie, Allier, vestul Burgundiei şi vestul regiunii Champagne-Ardennes.

coalitia celor dispusi, coalitia de vointa, nicusor dan summit paris
Surse: România nu va trimite trupe în Ucraina. Ce a oferit, în schimb, Nicușor Dan la negocierile de la Paris

"Sunt preconizate perturbări importante ale transportului rutier urban şi interurban, traficului feroviar şi aerian. Pe acest fond, vor fi afectate aproximativ 40% din cursele aeriene prevăzute între orele 9:00 şi 14:00 pe aeroportul Charles de Gaulle şi 25% din zborurile programate între orele 6:00 şi 14:00 pe aeroportul Orly", se precizează în comunicat.

Preşedintele Nicuşor Dan a participat marţi, la Paris, la reuniunea şefilor de stat şi de guvern ai "Coaliţiei de Voinţă" (Coalition of the Willing), găzduită la Palatul Elysee de preşedintele Franţei, Emmanuel Macron. 

Ce a declarat Maduro în fața instanței din New York, când i s-a cerut să își confirme identitatea. A fost întrerupt imediat

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 07-01-2026 07:18

Garanțiile de securitate pentru Ucraina vor include „obligații cu caracter obligatoriu” în cazul unui nou atac armat din partea Rusiei, au decis, marți, la Paris, liderii Uniunii Europene împreună cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

