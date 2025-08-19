Cum se explică prezența Finlandei, ”o țară mică”, alături de marile puteri din UE, la discuțiile despre pacea din Ucraina

Istoricul Armand Goșu a explicat într-un interviu realizat de Cristian Leonte pentru ȘtirileProTV.ro cum a ajuns președintele Finlandei, o țară relativ mică, să fie prezent în SUA la discuțiile marilor puteri din Europa despre pacea din Ucraina.

Goșu, care este expert în istoria politică a Rusiei și a spațiului ex-sovietic, este de părere că președintele finlandez Alexander Stubb a avut la Washington o prezență ”mai mult decât binevenită”.

Profesorul a subliniat faptul că i se pare ”decisivă” prezența unei țări precum Finlanda în acest format.

De altfel, această țară are deja o experiență neplăcută cu Rusia, după ce, în 1939 a fost invadată de ruși în ceea ce a fost numit ulterior ”Războiul iernii”.

”Iosif Stalin, plin de încredere în sine, și-a trimis armata în Finlanda, doar pentru a descoperi că rezistența acesteia era mult mai mare decât îl asiguraseră generalii săi. Finlandezii au dus o război de gherilă împotriva unei armate numeroase, dar a cărei morală fusese grav afectată de procesele pentru trădare din urmă cu aproximativ un an, în urma cărora majoritatea figurilor de rang înalt fuseseră epurate și executate.

Războiul de iarnă s-a prelungit luni de zile, până când au început în sfârșit negocierile și s-a ajuns la un acord. Rusia a cucerit o parte din teritoriul Finlandei, dar finlandezii și-au păstrat independența – și au făcut-o în continuare de atunci până acum” - după cum arată BBC News.

În aceste condiții, nu este de mirare că la Helsinki se află - spune Armand Goșu - ”unul dintre cele mai importante institute din lume” de cercetare și studiu referitoare la Rusia.

Cristian Leonte: De altfel, foarte interesantă prezența Finlandei acolo, care a venit cu bagajul ăla fantastic de experiență de luptă împotriva Rusiei, împotriva Uniunii Sovietice, au pus această experiență pe masă chiar în fața președintelui Trump, ca un fel de plus-valoare la această întâlnire. Știți, noi am avut războiul de iarnă, noi am știut să rezistăm. Cam așa se face. Și este un sprijin important pentru Ucraina.

Armand Goșu: ”E foarte important, pentru că ai pe cineva de pe flancul estic. Bun, Polonia, acum cu președinte, prim-ministru, o să fie niște probleme, dar ca reprezentant, ca lider al flancului estic, mi se pare că se profilează foarte bine Polonia în această calitate. Sigur, e o țară mică, are câteva milioane de locuitori, deci resurse limitate din punct de vedere militar, al tradiției, al bunei cunoașteri a Rusiei, felul în care funcționează Rusia. Mi se pare decisivă prezența unei țări precum Finlanda în acest format. Nu uitați, unul dintre cele mai importante centre din lume de studii de rusistică a fost și este Helsinky, Universitate din Helsinki, capitala Finlandei”.

În plus, președintele Finlandei, Alexander Stubb, are și o relație specială cu președintele SUA, Donald Trump, pe care ... l-a lăsat să câștige la meciurile de golf.

”Deci e mai mult decât binevenită prezența președintelui Stubb acolo, care este un bun jucător de golf și care are o relație cordială cu președintele Americii, care a fost invitat la Mar de Lago. Au jucat și a avut grijă, suficient abil, încât să piardă toate partidele de golf pe care le-a jucat cu președintele american.

Deci, până la urmă a fost aici și un exercițiu din ăsta de manipulare, ca să spunem. Cum și vineri în Alaska a fost un exercitiu de manipulare pe care l-a executat foarte bine Putin. A fost o bătălie a inteligenței, între KGB, vechea școală KGB, cei cu studii în anii 70 în academiile KGB, și real estate-ul new-yorkez.”, a mai spus Armand Goșu.

