Cum va arăta noua conducere a PSD. „Divorț” în cuplul Olguța Vasilescu-Claudiu Manda dacă Grindeanu va fi ales președinte

15-10-2025 | 21:28
Sorin Grindeanu și Lia Olguța Vasilescu
Dacă Claudiu Manda va ocupa funcția de secretar general al PSD, Olguța Vasilescu nu va mai rămâne vicepreședinte al formațiunii.

Adrian Popovici ,  Robert Hoară

Pe lângă separarea cuplului Olguța Vasilescu-Claudiu Manda din conducerea PSD dacă Sorin Grindeanu va fi confirmat în funcția de președinte a formațiunii, surse politice din conducerea partidului transmit că Gabriela Firea va face parte din echipă, iar Băluță își va păstra poziția de vicepreședinte.

Grindeanu și-ar fi dorit ca Olguța să rămână în conducere, însă consideră că nu ar fi corect ca amândoi să ocupe simultan funcții de conducere.

Luni va avea loc depunerea listei pentru noua conducere, iar discuțiile interne privind structura și componența acesteia continuă. Cel mai probabil, Nicușor Dan nu va fi invitat la congres.

Titus Corlățean a propus înainte de retragerea din cursa pentru șefia PSD crearea unui „consiliu al înțelepților”, însă Grindeanu a precizat că nu este încă momentul pentru o astfel de structură în PSD.

Olguța Vasilescu îl laudă pe Ciolacu pentru negocierile cu PNL: ”Le-ați luat liberalilor și banii de pe pieptul mortului”
Coaliția s-ar putea rupe de la alegerile din Capitală. Olguța Vasilescu: „Dacă se întâmplă asta, mai mult ca sigur”

Sorin Grindeanu, singurul candidat la șefia PSD

Consiliul Politic Național al PSD a decis că viitorul Congres al partidului în care va fi aleasă noua conducere va avea loc pe 7 noiembrie.

Membrii PSD își pot depune candidaturile până pe 20 octombrie, iar până pe 4 noiembrie, candidații și echipele lor trebuie să prezinte programul politic.

Sorin Grindeanu este președintele interimar al PSD începând cu data de 20 mai 2025 și, momentan, singurul candidat la șefia formațiunii, asta după retragerea din cursă a lui Titus Corlățean.

Senatorul PSD Titus Corlăţean afirmă, la două luni după ce şi-a făcut publică intenţia de a candida la şefia formaţiunii social-democrate, că încheie „practic un ciclu de 24 de ani în politică, întotdeauna în PSD la bine şi la greu”.

„Proiectul nostru de înnoire profundă a PSD nu este din păcate fezabil. Am intrat în această competiţie cu convingerea că putem schimba lucrurile, că putem construi o echipă serioasă, profesionistă, capabilă să redea speranţa acestui partid. Dar realitatea e alta. PSD a devenit un spaţiu dominat de tranzacţii, frici şi calcule personale. Nu mai există curaj, dezbatere reală sau dorinţă de reformă. Am întâlnit mulţi colegi care mi-au dat dreptate, dar prea puţini au fost dispuşi să se implice deschis”, a scris Corlăţean pe Facebook.

PSD renunță la termenul de „progresist” din statut

Partidul intenționează să elimine termenul „progresist” din statut, revenind la identitatea clară de social-democrați. La momentul introducerii termenului, acesta avea un alt sens, iar acum PSD dorește să rămână pe linia social-democrată tradițională, mai arată sursele politice.

În cadrul Congresului se va discuta eliminarea cuvântului „progresist” din articolul 8 al statului, care să fie înlocuit cu o infromație legat de faptul că partidul apără valori religioase și naționale.

„Astăzi, în cadrul reuniunii Consiliului Politic Național al PSD, am propus o modificare esențială a Statutului Partidului Social Democrat, care clarifică identitatea și direcția noastră doctrinară. Am renunțat la ideea de partid progresist, deoarece definirea adoptată în anii 2000 nu mai are nici o legătură cu ceea ce reprezintă astăzi. Prin această modificare, #PSD reafirmă că este un partid modern de centru-stânga, național și echilibrat, care promovează echitatea socială, solidaritatea și respectul pentru valorile democratice, religioase, tradiționale și culturale ale poporului român”, a scris Sorin Grindeanu pe Facebook.

Cine poate să primească ordin de mobilizare, cum arată documentul și ce se întâmplă în timpul exercițiilor

