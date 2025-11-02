Bolojan nu vine luni în Parlament: „Agenda este dedicată aproape în totalitate semnării contractului cu Rheinmetall”

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că nu se va prezenta, luni, în Parlament, unde a fost invitat de AUR și PSD.

„Parlamentul este o instituție fundamentală a democrației, care trebuie respectată ca atare, iar o dezbatere civilizată și serioasă pe teme de interes public nu poate fi decât în beneficiul cetățenilor României" a recunoscut premierul, explicând că totuși, are ceva mult mai important de făcut.

Invitația și respectul față de Parlament

„Prim-ministrul Ilie Bolojan a primit cu interes invitația grupurilor parlamentare PSD și AUR la «Ora Premierului» din Parlamentul României, pentru ziua de 3 noiembrie, ora 16. Parlamentul este o instituție fundamentală a democrației, care trebuie respectată ca atare, iar o dezbatere civilizată și serioasă pe teme de interes public nu poate fi decât în beneficiul cetățenilor României", a transmis, duminică seară, Guvernul, într-un comunicat de presă.

Motivul absenței: agenda încărcată cu Rheinmetall

Instituția precizează, însă, că agenda zilei de luni este foarte încărcată pentru premierul Ilie Bolojan, fiind dedicată aproape în totalitate semnării contractului cu compania Rheinmetall și discuțiilor privind Programul SAFE, de importanță majoră pentru economia și capacitățile de apărare ale României.

„Cu asigurarea întregii sale disponibilități, premierul Ilie Bolojan va cere Birourilor permanente ale Parlamentului reprogramarea «Orei Premierului» pentru o zi care să permită armonizarea agendelor", mai anunță Guvernul.

Sorin Grindeanu
Reacția lui Grindeanu după ce PNL a cerut ca legea Nordis să intre în plen. Ce a spus despre premierul Ilie Bolojan

Temele dezbaterilor propuse

Grupul parlamentar AUR. l-a invitat pe premier la o dezbatere cu tema „Situația reală a pregătirii țării pentru iarna 2025-2026, în contextul scumpirii accelerate a energiei, a execuției bugetare pentru finalul anului 2025 și a viziunii asupra bugetului pentru anul 2026".

De asemenea, Grupul parlamentar al PSD. l-a invitat la o dezbatere cu tema „Retragerea trupelor americane din România - lipsa de reacție a Guvernului și implicațiile asupra angajamentelor strategice și de securitate ale României".

Dezbaterile ar fi trebuit să aibă loc luni, la ora 16:00.

