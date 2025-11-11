Ilie Bolojan: Se simplifică procedurile pentru avizele ISU. România nu trebuie blocată de birocraţie

Declarația vine la scurt timp după discuţiile pe care le-a avut cu reprezentanţii companiilor şi camerelor de comerţ privind aceste prevederi – răspuns la dificultăţile pe care i le-au semnalat.

Premierul spune că este doar prima etapă şi că urmează simplificarea procedurilor de obţinere a avizelor de mediu, afirmând că energiile României nu trebuie blocate de reguli încâlcite, contradictorii şi de birocraţie.

„Se simplifică procedurile de obţinere a avizelor ISU. După dezbaterile din ultima lună, am finalizat proiectul de simplificare şi debirocratizare a procedurilor de obţinere a avizelor ISU. Împreună cu secretarul de stat Raed Arafat m-am întâlnit azi cu reprezentanţii companiilor şi camerelor de comerţ pentru discuţii privind aceste prevederi, răspuns la dificultăţile pe care mi le-au semnalat în întâlnirile precedente”, a scris premierul pe Facebook.

Termene mai scurte și reguli clare pentru avizele ISU

Ilie Bolojan arată că „Ordonanţa de Urgenţă cu noile reguli va fi pusă în transparenţă decizională până la finalul săptămânii”.

„Termenele de avizare vor fi scurtate, procesul va fi debirocratizat şi digitalizat, iar regulile clare nu vor mai lăsa loc de interpretări şi soluţii neunitare. Toate acestea fără a reduce standardele de siguranţă împotriva incendiilor”, a adăugat şeful Executivului.

Potrivit lui Ilie Bolojan, aceasta este doar prima etapă, urmând ca în perioada următoare să fie simplificate şi procedurile de obţinere a avizelor de mediu.

„Energiile României nu trebuie blocate de reguli încâlcite, contradictorii şi de birocraţie”, a comentat premierul.

Guvernul: Proceduri digitalizate și responsabilizare mai mare a specialiștilor

Potrivit unui comunicat al Guvernului, premierul a continuat consultările cu reprezentanţii camerelor de comerţ şi ai retailerilor din România, discuţia fiind axată asupra simplificării şi digitalizării procedurii de emitere a avizelor şi autorizaţiilor privind securitatea la incendiu, în condiţiile întăririi normelor de siguranţă pentru cetăţeni.

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, secretarul de stat Raed Arafat, a prezentat principiile care vor sta la baza pachetului de modificări legislative, reglementări ce vor fi publicate în consultare publică începând cu această săptămână.

„Noile prevederi vor avea în vedere simplificarea procedurilor, reducerea termenelor de emitere a avizelor şi autorizaţiilor privind securitatea la incendiu, digitalizarea procesului de autorizare/avizare – demersuri care vor contribui la facilitarea demarării investiţiilor. Tot în acest scop, va fi eficientizată şi flexibilizată procedura internă de analiză a documentelor depuse pentru emiterea avizelor şi autorizaţiilor.

De asemenea, pentru a întări normele de siguranţă şi, implicit, prevenţia, va creşte responsabilizarea arhitecţilor, proiectanţilor şi administratorilor, iar controlul privind respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor va fi mai riguros. Noile reglementări vor clarifica legislaţia, astfel încât să existe practici unitare în implementare”, arată Executivul.

Consultări cu mediul de afaceri și pregătirea unui nou pachet legislativ

„În discuţiile avute cu mediul de afaceri au fost semnalate o serie de nemulţumiri. Unele sunt legate de procesul de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi de obţinerea avizelor de mediu. În ceea ce priveşte prima temă, avem un pachet de modificări legislative pregătit pentru a reduce termenele şi a fi cât mai serioşi şi eficienţi în prevenirea incendiilor. Invit mediul de afaceri şi pe toţi cei interesaţi să vină cu propuneri în perioada de consultare publică, pentru a ajunge la o variantă legislativă cât mai bună.

Cât priveşte nemulţumirile semnalate cu privire la termenele lungi pentru emiterea avizelor de mediu, soluţiile se află în analiza unui grup de lucru la nivelul Guvernului şi le vom prezenta în scurt timp”, a afirmat prim-ministrul Ilie Bolojan.

Reprezentanţii camerelor de comerţ şi ai retailerilor au apreciat soluţiile legislative propuse de Guvern, au solicitat unele clarificări şi au subliniat faptul că vor contribui la definitivarea pachetului legislativ, astfel încât procedurile de avizare şi autorizare să fie simplificate, iar noua legislaţie privind prevenirea şi protejarea împotriva incendiilor să fie corect pusă în aplicare.

La întrevederea de la Palatul Victoria, alături de prim-ministrul Ilie Bolojan au participat şeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, şeful DSU, Raed Arafat, şi consilierul de stat Raul Gutin.

