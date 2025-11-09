Ilie Bolojan: „Trebuie să acționăm ferm pentru ca ura și discriminarea să nu mai fie tolerate în societate”

Premierul Ilie Bolojan a transmis, de Ziua Internaţională de luptă împotriva fascismului şi antisemitismului, un apel la responsabilitate colectivă, subliniind că societatea trebuie să acționeze ferm împotriva urii, prejudecăților și discriminării.

”Marcăm astăzi Ziua Internaţională de luptă împotriva fascismului şi antisemitismului şi ne amintim de toţi cei care şi-au pierdut viaţa sau au avut de suferit din cauza atrocităţilor şi a manifestărilor violente comise de regimul criminal fascist”, afirmă şeful Executivului la începutul mesajului.

El aminteşte că, în urmă cu 87 de ani avea loc Noaptea de Cristal, un episod tragic din istoria europeană, în care naziştii şi civilii intoxicaţi de propaganda regimului au arestat, torturat, ucis evrei, confiscându-le sau distrugându-le proprietăţile şi lăcaşele de cult, moment a condus, ulterior, la unul din cele mai întunecate capitole ale istoriei - Holocaustul.

”Cum ura nu a cunoscut graniţe, acest val s-a răspândit şi în România, incidentele izolate devenind acţiuni sistematice de persecuţie ale statului îndreptate împotriva comunităţilor evreieşti. De aceea, astăzi, când fantomele urii şi intoleranţei sunt din ce în ce mai prezente în societăţile noastre, trebuie să ne asumăm cu toţii responsabilitatea de a acţiona coerent şi puternic pentru ca ura, prejudecăţile sau discriminarea să nu mai fie tolerate şi să nu mai validăm atitudini care ne subminează încrederea şi coeziunea socială”, spune Ilie Bolojhan.

El reafirmă angajamentul ferm al Guvernului României pentru combaterea antisemitismului, discriminării, xenofobiei, radicalizării şi a discursului instigator la ură.

